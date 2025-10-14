PlayStation The Concert: Fast alle Europa-Termine 2026 abgesagt

Es war eine der spannendsten Ankündigungen für Gaming-Fans und Musikliebhaber zugleich: PlayStation The Concert, die Live-Show mit ikonischer Musik aus drei Jahrzehnten PlayStation-Geschichte, sollte 2025 und 2026 quer durch Europa und Nordamerika touren. Doch was als Highlight der Community gefeiert wurde, entwickelt sich zunehmend zu einer Reihe enttäuschter Fans. Die meisten europäischen Termine, die für März 2026 geplant waren, wurden mittlerweile abgesagt.

Fans reagieren enttäuscht

Ein PlayFront-User beschreibt die Lage aus der Fan-Perspektive besonders deutlich: „Liebe Ticketkunden, der Veranstalter hat uns über die Absage der Veranstaltung am 9. März 2026 in der Olympiahalle München informiert. Sehr schade …“ schreibt er und drückt damit die Enttäuschung vieler aus, die bereits Tickets erworben hatten. Die Absage in München ist nur ein Beispiel für die Serie von Stornierungen: Brüssel, Düsseldorf, Zürich und Berlin sind ebenfalls betroffen, sodass von ursprünglich sechs geplanten Shows in Europa nur noch Budapest aktuell als Termin gilt.

Ursprünglich hatten die Veranstalter gehofft, die Shows in ganz Europa durchführen zu können. Bereits zuvor waren Termine in Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Italien und Österreich gestrichen worden, während die nordamerikanischen Konzerte für 2025 komplett abgesagt wurden. Offiziell werden „unerwartete Gründe außerhalb unserer Kontrolle“ genannt. Offenbar konzentriert sich die Tour derzeit nur auf den nord- und südamerikanischen Raum.

Ein Rückschlag auch für Sony

Für Fans heißt das nicht nur Enttäuschung, sondern auch Unsicherheit bei bereits gekauften Tickets. Rückerstattungen erfolgen über die ursprünglichen Verkaufsstellen. Die Absagen werfen zudem Fragen auf: Liegt es an organisatorischen Problemen, zu niedrigen Ticketverkäufen oder internen Planungsfehlern? Dass Nordamerika weiterhin Termine für Anfang 2026 anbietet, deutet darauf hin, dass die Tour schlicht nicht wie geplant skaliert werden konnte.

Als Gaming-Journalist und Teil der Community ist die Situation ernüchternd. PlayStation The Concert hatte das Potenzial, ein kulturelles Highlight für Spieler und Musikliebhaber zu werden – nun droht es, als gescheitertes Experiment in Erinnerung zu bleiben. Für Europa-Fans ist die Show vorerst vom Tisch, und die verbleibenden Termine in Budapest und Nordamerika müssen zeigen, ob die Konzerte die hohen Erwartungen überhaupt erfüllen können.