PlayStation The Concert: Tourchaos statt Harmonie – wie Sonys Musikreise ins Stocken gerät

Sonys große Musikshow PlayStation The Concert steht offenbar vor einem unschönen Zwischenstopp. Zahlreiche US-Termine der Konzertreihe wurden kurzfristig abgesagt, teils erst kurz bevor Ticketinhaber per E-Mail informiert wurden. Auf der offiziellen Website sind viele Shows verschwunden, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Tour in ihrer aktuellen Form nicht weitergeführt wird.

Während Europa bereits im Frühjahr mit ähnlichen Verschiebungen zu kämpfen hatte, scheint es nun auch die US-Strecke komplett zu erwischen. Einige Veranstaltungen wurden ersatzlos gestrichen, andere möglicherweise in das kommende Jahr verschoben. Eine offizielle Stellungnahme von Sony gibt es bislang nicht.

Zu wenig Interesse oder schlicht schlechte Planung?

Offiziell hält sich PlayStation bedeckt, doch in der Community wird bereits spekuliert: Offenbar liefen die Ticketverkäufe schleppend, manche Hallen blieben zur Hälfte leer. Selbst der noch aktive US-Termin im November in New Jersey ist weit von einem „Sold Out“ entfernt.

Das Konzept – orchestrale Live-Musik aus bekannten PlayStation-Spielen – klang auf dem Papier stark. In der Praxis scheint die Nachfrage aber überschaubar zu sein. Vielleicht liegt es daran, dass Termine weltweit verstreut über Monate hinweg geplant wurden, ohne echten Tour-Flow. Wer will schon für ein Konzert fliegen, wenn der nächste Auftritt erst Wochen später in einem anderen Land stattfindet?

Ein Neustart 2026?

Viele Anzeichen sprechen dafür, dass Sony den kompletten Tourplan neu aufstellen wird, um künftig eine zusammenhängende Konzertreise daraus zu machen. Auch auf der offiziellen Seite sind bereits neue Termine für 2026 gelistet, allerdings mit einem großen Fragezeichen versehen.

Das aktuelle Durcheinander wirkt etwas unglücklich und zeigt, dass das Interesse an PlayStation The Concert wohl geringer ausfällt als erhofft. Vielleicht war der Gedanke, Videospielmusik in großen Hallen zu feiern, ambitionierter, als der Markt tatsächlich hergibt. Bei den teils horrenden Preisen kein Wunder.

Ob das Projekt nun endgültig auf Eis liegt oder einfach eine kreative Pause einlegt, bleibt offen. Wer ein Ticket hatte, schaut derzeit in die Röhre. Sony muss nun entscheiden, ob PlayStation The Concert eine zweite Chance verdient oder ob die Musik endgültig verstummt.