PlayStation The Concert – Wenn Gamesound live unter die Haut geht

Mit „PlayStation The Concert“ wagt Sony einen Schritt, der auf den ersten Blick wie ein Fan-Service wirkt – und sich dann als eine der ambitioniertesten Musikproduktionen im Gaming-Kosmos entpuppt. Statt bloß orchestraler Begleitmusik für die Fanbase wird hier ein multimediales Live-Erlebnis inszeniert, das Musik, Technik und Storytelling auf eine Bühne bringt.

Mit dabei: Highlights aus „The Last of Us“, „God of War“, „Horizon“, „Ghost of Tsushima“, „Bloodborne“, „Uncharted“, „Astro Bot“ – und sogar „Helldivers 2“. Wie dieses Spektakel auf die Beine gestellt wird, verrät eine aktuelle Making-Of-Produktion von PlayStation,

Vier Akte, ein Konzept: Musik als Erinnerungsträger

Wer jemals Gänsehaut bei der Titelmelodie von „The Last of Us“ oder bei einem Bosskampf in „Bloodborne“ hatte, wird hier emotional abgeholt. Das Konzert ist in vier thematische Akte unterteilt, die Spieler durch die bekanntesten PlayStation-Welten führen. Statt reiner Wiedergabe geht es dabei um Interpretation. Jedes Musikstück wurde für das Live-Erlebnis neu arrangiert – mit einem 15-köpfigen Ensemble, darunter zwei Sänger und etliche ausgefallene Instrumente.

Besonders eindrucksvoll ist die Detailverliebtheit: Für „Ghost of Tsushima“ werden traditionelle japanische Taiko-Trommeln eingesetzt, während die Vertonung von „Horizon“ bewusst keine klar ethnisch identifizierbare Klangfarbe haben sollte – ein Ansatz, der das Team zwang, Instrumente wie Violine und Cello völlig neu zu denken. Auch seltene Instrumente wie die mittelalterliche Hurdy-Gurdy (bekannt aus God of War) oder die südamerikanische Ronroco, die von Gustavo Santaolalla höchstpersönlich empfohlen wurde, kommen zum Einsatz.

Terminchaos und Frust in Deutschland

So schön das alles klingt – wer sich in Deutschland auf das Konzert gefreut hatte, wurde kalt erwischt: Sämtliche für 2025 geplanten Shows hierzulande wurden kürzlich abgesagt. Laut offizieller Mitteilung sollen Ersatztermine folgen, doch auch diese wurden mit deutlicher Verzögerung erst über ein Jahr später angesetzt. Verständlich, dass in der Community der Unmut wächst. Ein Nutzer bringt es treffend auf den Punkt: „Very nice … now how about not cancelling all of the dates in Germany? And how about delay them a few weeks before, over a year?“ Für Fans, die bereits Tickets hatten oder längere Anreisen planten, ist das alles andere als erfreulich. Sony selbst nennt „Produktionsgründe“ – bleibt zu hoffen, dass man beim zweiten Anlauf mehr Planungssicherheit bietet.

Zwischen Showeffekt und Respekt vor dem Original

Die Konzeption begann vor etwa zwei Jahren, initiiert vom PlayStation-Musikchef Chuck Doud. Das Ziel war es, ein Format zu entwickeln, das über klassische Gaming-Konzerte hinausgeht, ohne dabei den Kern der Spiele aus den Augen zu verlieren. Dabei dürfte man sich von den populären Hans-Zimmer-Konzerten inspirieren lassen haben, die sich im Laufe der Jahre von einfachen Konzerten zu echten Erlebnissen entwickelt haben. Heraus kam eine modulare Bühnenshow mit multidimensionalem Set, Lichtdesign, Videoprojektionen und einem dezent aufeinander abgestimmten Kostümkonzept. Keine Cosplay-Show, sondern eine stylisierte Hommage, bei der jedes Ensemblemitglied sich selbst und zugleich die Spielwelt verkörpert.

Was auffällt: Der Respekt vor dem Material. Statt der Versuchung zu erliegen, ein reines Effektfeuerwerk abzufackeln, wird hier musikalische Tiefe erzeugt. Kein Bombast um des Bombasts willen. So erzählt man auch die Entstehungsgeschichte rund um Gustavo Santaolalla, der eigentlich nie Spiele vertont hatte – bis er nach dem Pitch zu „The Last of Us“ überzeugt war, „das ist mein Spiel“.

Mehr als nur ein Konzert

„PlayStation The Concert“ ist kein reiner Nostalgie-Trip. Es ist auch ein Statement. Sony zeigt damit, dass Musik im Gaming nicht nur Beiwerk ist, sondern genauso zur Identität eines Spiels gehört wie Grafik oder Gameplay. Die Konzerterfahrung unterstreicht, wie sehr PlayStation-Marken auf Emotionen setzen – und dass Musik ein zentrales Mittel ist, um diese zu transportieren.

Ob sich dieses Konzept durchsetzt oder eine einmalige Produktion bleibt, ist offen. Klar ist: Wer die Gelegenheit hat, sollte sie nutzen. So konsequent durchdacht, handwerklich präzise und emotional aufgeladen hat man Game-Sound bislang selten erlebt.