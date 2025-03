PlayStation The Concert – World Tour 2025: Alle Infos zum nahenden Mega-Event

Bald ist es endlich soweit: Die PlayStation The Concert – World Tour 2025 startet in Deutschland und wird das musikalische Highlight des Jahres! Für alle, die ebenso gespannt sind wie wir, haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst – präsentiert von GameConfect.

Erlebt die ikonische Musik aus PlayStation-Spielen in einer völlig neuen Dimension. Mit orchestralen Klängen aus Hits wie The Last of Us, God of War und Uncharted, live gespielt von einem großen Symphonieorchester, wird das Konzert unvergesslich. Dazu kommen eine beeindruckende Lichtshow und gigantische Visuals, die das Erlebnis abrunden.

Die Tour macht in mehreren deutschen Städten Halt, beginnend im April und ab Mai auch in Deutschland. Verpasst nicht die Chance, PlayStation in einem einzigartigen Kontext zu erleben! Alle Termine, Tickets und Details im Video oben.