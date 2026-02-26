PlayStation TV vor Comeback? Sony und die Suche nach der richtigen Box

Eine neue PlayStation TV-Version taucht in der Gerüchteküche auf. Angeblich prüft Sony ein Comeback des kleinen Streaming-Geräts im Umfeld der PS6 und einer möglichen Handheld-Variante.

Bestätigt ist nichts, aber die Spekulation kommt nicht aus dem Nichts, denn mehrere Berichte zeichnen ein Bild einer PS6-Generation, die stationäre Konsole und mobiles System parallel denkt. Genau da könnte PlayStation TV wieder ins Spiel kommen.

Das alte PlayStation TV war technisch charmant, wirtschaftlich aber tot

Das ursprüngliche PlayStation TV erschien 2013 als kompakte Box, mit der sich Spiele der PlayStation Vita auf dem Fernseher nutzen ließen. Die Idee war logisch, da die PS Vita eine eigene Bibliothek hatte, die sich klar von der PlayStation 4 unterschied. Wer keinen Handheld wollte, bekam so Zugriff auf exklusive Titel.

Das Problem war nicht die Technik, sondern die Positionierung. Viele PS Vita-Spiele liefen wegen Lizenz- und Touchscreen-Beschränkungen nicht. Gleichzeitig fehlte dem Gerät eine klare Daseinsberechtigung im Wohnzimmer, da die PS4 längst etabliert war. Nach rund zwei Jahren verschwand die Box wieder aus dem Markt.

Eine neue Box als strategisches Bindeglied zur PS6-Generation

Jetzt kursieren Gerüchte, wonach Sony die PlayStation 6 zusammen mit einem Handheld veröffentlichen könnte. Dieses mobile Gerät könnte eine Docking-Lösung erhalten, ähnlich wie bei der Nintendo Switch. In diesem Kontext wäre es denkbar, dass „PlayStation TV“ nicht als eigenständige Micro-Konsole zurückkehrt, sondern als Branding für eine Dock- oder Streaming-Einheit dient.

Technisch wäre das nachvollziehbar, denn eine dedizierte Box bietet konstante Performance, da Sony Hardware und Software exakt aufeinander abstimmen kann. Eine reine TV-App, wie Microsoft sie anbietet, klingt bequem, zieht aber komplexe Lizenzverträge mit TV-Herstellern nach sich und führt zu stark schwankender Performance je nach Gerät. Eine eigene Lösung gibt Sony mehr Kontrolle über Latenz, Encoding und Feature-Set, während die Plattform geschlossen bleibt. Eine eigene Box ist greifbarer. Sie kostet Geld, klar. Aber sie definiert Standards. Wenn Sony ein konsistentes Ökosystem rund um PS6, Handheld und Cloud plant, wäre eine dedizierte Einheit das stabilere Fundament.

Sinnvoll als Systembaustein, riskant als Einzelprodukt

Ein neues PlayStation TV hätte heute nur dann eine Chance, wenn es Teil einer größeren Strategie ist. Als isolierte Streaming-Box würde es vermutlich wieder untergehen. Als Docking-Station oder Performance-Brücke zwischen Handheld und Fernseher dagegen könnte es sinnvoll sein.

Noch sind das Gerüchte, aber wenn sich die Berichte bewahrheiten, dass sich die PS6 bis Richtung 2030 verschiebt, bleibt viel Zeit für Kurswechsel. Sony hat beim ersten Versuch gelernt, dass eine gute Idee allein nicht reicht. Beim zweiten Anlauf müsste das PlayStation TV mehr sein als nur ein nostalgischer Name.