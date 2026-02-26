PlayStation und PC: Wendet sich Sony bei Singleplayer-Spielen ab?

Zwei gut vernetzte Branchenbeobachter spekulieren in derselben Woche über eine mögliche Kurskorrektur bei PlayStation und PC. Jason Schreier und John Linneman halten es für denkbar, dass Sony klassische Singleplayer-Exklusivtitel künftig nicht mehr oder deutlich später auf PC bringt.

Offiziell bestätigt ist davon nichts, aber die Wortwahl sorgt für Aufmerksamkeit, da beide Personen seit Jahren tiefe Einblicke in die Branche haben. Letztlich handelt es sich aber nur um persönliche Einschätzungen, da Sony nachweislich einen erheblichen Umsatz auf dem PC generiert.

Die Spekulationen rund um PlayStation und PC

Jason Schreier äußerte in einem Podcast die Einschätzung, Sony könnte „backing away“ sein, also sich davon entfernen, traditionelle Singleplayer-Spiele auf PC zu veröffentlichen. Live-Service-Titel sollen weiterhin erscheinen, während narrative Prestige-Projekte offenbar wieder stärker an die Konsole gebunden würden. Besonders deutlich wurde er beim kommenden Wolverine-Spiel von Insomniac Games. Dieses erscheint am 15. September exklusiv für die PlayStation 5, und Schreier sagte, er wäre „nicht überrascht“, wenn es nie für PC käme.

John Linneman von Digital Foundry schlug in eine ähnliche Kerbe. Er sprach von einem „inkling“, also einem Bauchgefühl, dass PC unter der aktuellen Führung weniger Priorität habe. Unter Jim Ryan galt der PC-Vorstoß als strategische Erweiterung, während die jetzige Führung offenbar wieder stärker auf das Kerngeschäft Konsole setzt.

Bemerkenswert an den aktuellen Aussagen ist, dass zwei unabhängige Stimmen zeitgleich denselben Eindruck schildern. Das deutet zumindest darauf hin, dass hinter den Kulissen über Prioritäten diskutiert wird.

Exklusivität als Antwort auf einen offenen Markt

Der Kern der Debatte lautet: Was definiert PlayStation im Jahr 2026? Wenn Exklusivtitel wie Uncharted oder Ghost of Tsushima zeitversetzt auf PC erscheinen, stärkt das kurzfristig Umsatz und Reichweite. Gleichzeitig verwässert es jedoch das Argument, zwingend eine PlayStation-Hardware zu benötigen.

Schreier formulierte es indirekt so: Ein starkes Markenbild entsteht, wenn klar ist, dass bestimmte Spiele nur auf PlayStation laufen. Genau hier könnte Sony ansetzen. Während Microsoft zuletzt offen über Multiplattform-Strategien sprach und Exklusivität relativierte, könnte Sony den gegenteiligen Weg einschlagen.

Technisch wäre das keine Abkehr vom PC als Plattform insgesamt. Live-Service-Spiele profitieren von einer breiten Nutzerbasis, da sie auf aktive Communitys angewiesen sind. Klassische Singleplayer-Spiele hingegen verkaufen Konsolen. Diese Logik ist simpel, aber effektiv.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Blick zu Microsoft. Dort ließ man zuletzt durchblicken, dass Exklusivität unter der neuen Führung von Xbox wieder stärker in den Fokus rücken könnte. Sollte sich das bestätigen, würde sich das Kräfteverhältnis erneut verschieben. Während in den vergangenen Jahren Offenheit und Multiplattform-Strategien dominierten, könnten beide Hersteller wieder stärker auf klare Plattformprofile setzen.

Risiko und Chance für PlayStation und PC

Ein Rückzug vom PC birgt Chancen und Risiken. Die PlayStation-Marke würde wieder an Klarheit gewinnen, da Exklusivität als Verkaufsargument zurückkehrt. Das stärkt Hardware-Verkäufe und vereinfacht das Messaging. Allerdings würde Sony auf nachweislich hohe Einnahmen verzichten und PC-Spieler dauerhaft ausgrenzen. Zudem könnte der Eindruck entstehen, dass man Marktpotenzial liegen lässt, während der Wettbewerb offener agiert.

Noch ist nichts entschieden, aber wenn selbst gut informierte Insider öffentlich Zweifel äußern, scheint sich etwas zu bewegen. Sollte Sony bei PlayStation und PC tatsächlich die Reißleine ziehen, wäre das eine bewusste Rückbesinnung auf klassische Konsolen-Logik – in einer Branche, die sich zunehmend in Richtung Plattform-Offenheit bewegt.