PlayStation und PC: Wendet sich Sony bei Singleplayer-Spielen ab?

Zwei gut vernetzte Branchenbeobachter spekulieren in derselben Woche über eine mögliche Kurskorrektur bei PlayStation und PC. Jason Schreier und John Linneman halten es für denkbar, dass Sony klassische Singleplayer-Exklusivtitel künftig nicht mehr oder deutlich später auf PC bringt.
Offiziell bestätigt ist davon nichts, aber die Wortwahl sorgt für Aufmerksamkeit, da beide Personen seit Jahren tiefe Einblicke in die Branche haben. Letztlich handelt es sich aber nur um persönliche Einschätzungen, da Sony nachweislich einen erheblichen Umsatz auf dem PC generiert.
Die Spekulationen rund um PlayStation und PC
Jason Schreier äußerte in einem Podcast die Einschätzung, Sony könnte „backing away“ sein, also sich davon entfernen, traditionelle Singleplayer-Spiele auf PC zu veröffentlichen. Live-Service-Titel sollen weiterhin erscheinen, während narrative Prestige-Projekte offenbar wieder stärker an die Konsole gebunden würden. Besonders deutlich wurde er beim kommenden Wolverine-Spiel von Insomniac Games. Dieses erscheint am 15. September exklusiv für die PlayStation 5, und Schreier sagte, er wäre „nicht überrascht“, wenn es nie für PC käme.
John Linneman von Digital Foundry schlug in eine ähnliche Kerbe. Er sprach von einem „inkling“, also einem Bauchgefühl, dass PC unter der aktuellen Führung weniger Priorität habe. Unter Jim Ryan galt der PC-Vorstoß als strategische Erweiterung, während die jetzige Führung offenbar wieder stärker auf das Kerngeschäft Konsole setzt.
Bemerkenswert an den aktuellen Aussagen ist, dass zwei unabhängige Stimmen zeitgleich denselben Eindruck schildern. Das deutet zumindest darauf hin, dass hinter den Kulissen über Prioritäten diskutiert wird.
Exklusivität als Antwort auf einen offenen Markt
Der Kern der Debatte lautet: Was definiert PlayStation im Jahr 2026? Wenn Exklusivtitel wie Uncharted oder Ghost of Tsushima zeitversetzt auf PC erscheinen, stärkt das kurzfristig Umsatz und Reichweite. Gleichzeitig verwässert es jedoch das Argument, zwingend eine PlayStation-Hardware zu benötigen.
Schreier formulierte es indirekt so: Ein starkes Markenbild entsteht, wenn klar ist, dass bestimmte Spiele nur auf PlayStation laufen. Genau hier könnte Sony ansetzen. Während Microsoft zuletzt offen über Multiplattform-Strategien sprach und Exklusivität relativierte, könnte Sony den gegenteiligen Weg einschlagen.
Technisch wäre das keine Abkehr vom PC als Plattform insgesamt. Live-Service-Spiele profitieren von einer breiten Nutzerbasis, da sie auf aktive Communitys angewiesen sind. Klassische Singleplayer-Spiele hingegen verkaufen Konsolen. Diese Logik ist simpel, aber effektiv.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Blick zu Microsoft. Dort ließ man zuletzt durchblicken, dass Exklusivität unter der neuen Führung von Xbox wieder stärker in den Fokus rücken könnte. Sollte sich das bestätigen, würde sich das Kräfteverhältnis erneut verschieben. Während in den vergangenen Jahren Offenheit und Multiplattform-Strategien dominierten, könnten beide Hersteller wieder stärker auf klare Plattformprofile setzen.
Risiko und Chance für PlayStation und PC
Ein Rückzug vom PC birgt Chancen und Risiken. Die PlayStation-Marke würde wieder an Klarheit gewinnen, da Exklusivität als Verkaufsargument zurückkehrt. Das stärkt Hardware-Verkäufe und vereinfacht das Messaging. Allerdings würde Sony auf nachweislich hohe Einnahmen verzichten und PC-Spieler dauerhaft ausgrenzen. Zudem könnte der Eindruck entstehen, dass man Marktpotenzial liegen lässt, während der Wettbewerb offener agiert.
Noch ist nichts entschieden, aber wenn selbst gut informierte Insider öffentlich Zweifel äußern, scheint sich etwas zu bewegen. Sollte Sony bei PlayStation und PC tatsächlich die Reißleine ziehen, wäre das eine bewusste Rückbesinnung auf klassische Konsolen-Logik – in einer Branche, die sich zunehmend in Richtung Plattform-Offenheit bewegt.
Endlich! Sorry ohne Exklusive spiele stirbt eine Konsole – niemand möchte einfach so eine Konsole kaufen. Sorry das killt die Industrie – dann doch lieber mit exklusiv spielen. Sony darf nicht enden wie Xbox.
Exklusiv spiele ist doch der sinn einer Konsole. Und da ist es egal ob leute meckern das Exklusivität ja so schädlich sind. Nein eben nicht. Die besten spiele kommen ja bei rum weil eben nur für eine Hardware entwickelt wird. Früher war das kein Problem da wusste jeder wenn er dies spielen will oder das. Das man eben die passende Hardware braucht. Und heute wird gemeckert. Also Exklusiv spiele sind richtig und wichtig.
Na das würde ich begrüßen dann wäre ich auch bereit mehr geld für die Hardware zu bezahlen, habe von anfang an gesagt das es langfristig der ps marke schadet (neben den anderen bullshit den sony sonst noch veranschaltet) aber nein manche Experten haben es besser gewusst. Bei gaas spielen die auf multiplayer setzen wie z.b marvel token wäre für mich ok wenn es auf andere Plattformen erscheint auch xbox.
einer labert was und der nächste hängt sich dran… sollen sie machen
sony braucht die kohle und kohle ist anscheinend das einzige was für sony noch zählt, sieht man ja an der formelhaftigkeit und an den ganzen geschlossenen studios. natürlich kommen wolverine und der ganze andere kram für den pc, eben weil sony da massig geld holen kann.
wer quasi alles für live service opfert um das maximum an kohle einzufahren, wird nicht auf die pc verkäufe verzichten und selbst wenn… die wirklich guten spiele (last guardian, shadow of the colossus, last guardian, die echten god of war teile, uncharted 1-3, resistance, killzone und bloodborne) kommen und kamen ja nicht für den pc. wenn dann die formelspiele a´la marvel game, ghost of, god of war und spider man bzw wolverine nicht für den pc kommen… das juckt die breite masse nicht. da gibts genug gute spiele, der verlierer wäre einfach nur sony xD
Ja gebe dir recht das die Kohle verlieren anderseits haben sie auch jetzt schon Kohle verloren weil sie ihre pc Strategie betriben haben. Ich z.b habe mir immer day one sony Hardware gekauft egal wie teuer sie war egal ob ps3 fat,slim Lady,vita oled,lcd,alle psps modelle die es gab,Xperia play,ps4 pro etc. Bei der ps5 pro war dann das erste mal wo ich mir die Hardware nicht geholt haben natürlich einmal wegen den preises aber auch wegen der premise das es sich nicht gelohnt hätte soviel geld auszugeben für eine Hardware wenn man für das selbe geld auch ein pc (handheld) kriegen kann wo dort auch die exlusiv spiele laufen. Und ich glaube da liegt der Hund begraben. Die steam Maschine und auch die xbox next sind doch Konkurrenz Produkte zu eine ps Hardware. Da sony wahrscheinlich die ps6 nicht für 400€ anbieten kann brauchen sie exlusiv spiele. Denn wen eine ps6 1000€ kostet und die nächste xbox auch ja dann würden die meisten sich für die xbox entscheiden vorausgesetzt es verfolgt den selben konzept wie rog ally.
Und mit einen pc kann man halt mehr Sachen machen als nur zocken. Bei sony ist endlich der Groschen gefallen. Ja jetzt sind einige pc User sauer aber man kann nicht gleichzeitig offene Plattform propagieren und gleichzeitig sagen das man sich keine ps Hardware kauft nur um die paar exlusiv spiele zu spielen in Umkehrschluss wahr es dann doch nicht so wichtig das es sony first party spiele für pc gab. Ergo wäre das keine Verlust
Aber es wäre ein Verlust wenn die ps marke als Branding nicht mehr gäbe sieht man ja an xbox
bei xbox ist das problem aber nicht, dass die spiele für den pc kommen, das war nie ein problem. das problem bei der xbox liegt darin, dass die eigene community sich verraten fühlt, weil die exlusivspiele für die playstation kommen und lustigerweise dort teils sogar besser laufen xD
dazu so **** wie ´´this is an xbox´´ was halt lächerlich war und den fokus auf cloudgaming und streaming verschieben sollte.
ist doch fakt, dass jeder der keinen bock auf einen pc hat oder das ´´konsolengefühl´´ bevorzugt, einfach bei einer konsole bleibt. wenn dann alles für alles kommt oder konsolen ´´aufgeweicht´´ werden und immer mehr zu kleinen beschränkten pcs werden, welche die vorteile eines pcs nicht bieten, warum sollte man dann noch geld in eine konsole stecken?
auf der konsole kann man alles was man am pc machen kann eben nicht machen, hat die schlechteste version der spiele, zahlt am meisten und ist technisch eingeschränkt. dazu kommen die onlinegebühren, beschränkungen mit controllern etc und der fakt, dass man wenig bis kaum etwas selber reparieren kann.
konsolen müssten flexibler werden (reparatur, austausch, langlebigkeit, gute kühler etc) und gleichzeitig gute exklusivspiele haben, die auf der eigenen platform einfach top laufen sollten und müssen
playstation spiele für den pc zu bringen hat sony kaum etwas gekostet… wer milliarden in bungie steckt (die zu dem zeitpunkt schon tot waren) hat auch die paar cent um für pc zu porten und reichweite zu erhöhen
vor allem kommen die pc ports ja oft schön später xD da kaufen viele dann trotzdem auf der playstation weil sie halt keine lust haben ein jahr zu warten. finde ich auch vollkommen ok. muss nicht immer alles sofort sein
wenn sony jetzt aber nurnoch die paar studios und marken hat, brauchen sie jeden cent und können NICHT auf den pc verzichten. sollten sie das machen, bahnt sich das nächste drama an xD
die haben ja nichts mehr…. das dann nurnoch auf der playstation zu veröffentlichen… und parallel die preise wieder anzuheben von ps+ der neuen konsole, den spielen etc… ich freue mich jetzt schon auf die news und den aufschrei den es geben wird xDDD
Ich habe ja oft schon erwähnt das ich die Ausbildung zu Mediengestalter mache Fachrichtung Desingkonzeption und zu den kern Aufgaben gehört dazu nicht nur Gestaltung sondern das auszuarbeiten wer oder was ein Unternehmen ist dazu gehört die Analyse des Unternehmen,die Kunden,Produkte,wie man neue Zielgruppen erreichen kann etc.
Und ein ganz bedeutender Bestandteil ist immer der Wachstum des Unternehmens und wie man das erreichen kann. Viele Firmen versuchen sich durch ein re branding neu zu positionieren und wenn man es falsch macht kann man so ein ganzen Unternehmen gegen die wand fahren bestes beispiel jaguar https://youtu.be/c3cUOuzxFYw?si=XIOkpNP4AWWnM7hW