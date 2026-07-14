PlayStation verschiebt FlexStrike Fight Stick auf unbestimmte Zeit

Sony verschiebt den Launch seines ersten eigenen Fight Sticks „FlexStrike“ aufgrund unerwarteter Produktionsprobleme von dem geplanten Erstveröffentlichungstermin am 6. August 2026 auf ein unbestimmtes Datum.

Der Zeitpunkt der Ankündigung wiegt schwer. Das 199,99 Euro teure Peripheriegerät sollte pünktlich zum Release des von Sony vertriebenen 4v4-Tag-Team-Prüglers „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ erscheinen. Diese Synergie ist damit hinfällig.

Wer bereits über direct.playstation.com vorbestellt hat, behält seinen Bestellstatus und soll direkt von Sony informiert werden. Käufer, die über Drittanbieter geordert haben, müssen sich hingegen selbst an ihre Händler wenden.

Die Hardware-Spezifikationen im Check

Rein technisch liest sich das Datenblatt des FlexStrike solide. Er bietet native Unterstützung für PlayStation 5 und PC. Die Signalübertragung läuft kabellos über die hauseigene PlayStation Link-Schnittstelle mit USB-Dongle oder latenzfrei über eine USB-C-Verbindung.

Sony verbaut mechanische Schalter in den Tasten und verspricht eine Lebensdauer des digitalen Joysticks von sechs Millionen Umdrehungen. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die drei im Lieferumfang enthaltenen Drosseln (Restrictor Gates in den Formen Quadrat, Kreis und Achteck), die sich ohne Werkzeug wechseln lassen. Der integrierte Akku ist für eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden ausgelegt.

Das Gewicht liegt bei 1,6 Kilogramm. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Stabilität auf dem Schoß und Transportfähigkeit in der mitgelieferten Schultertasche.

Fumble zur Unzeit: Das Image-Problem

In der Community regt sich heftiger Widerstand, der weit über die reine Lieferverzögerung hinausgeht. Sony hat sich im Vorfeld durch die strategische Abkehr von physischen Spieledatenträgern hin zu rein digitalen Formaten viel Sympathie verspielt.

In den sozialen Netzwerken entlädt sich dieser Frust nun an der Hardware-Verschiebung. Viele Spieler spotten bereits, ob das physische Eingabegerät jetzt ebenfalls in eine „Digital-Only“-Version umgewandelt werde.

Auch abseits der PR-Krise verliert das Gerät durch die Verschiebung an Zugkraft. Ein Fight Stick verkauft sich über das Momentum großer Genre-Releases. Wer „Marvel Tōkon“ ab Tag eins mit dem Controller lernt, wechselt Wochen oder Monate später selten auf ein neues, teures Eingabegerät.

Lohnt sich das Warten?

Das Fundament des FlexStrike überzeugt. Kabelloses Spielen mit extrem niedriger Latenz und werkzeuglos wechselbare Restrictor Gates für knapp 200 EUR sind eine Ansage an die Konkurrenz von Victrix oder Nacon.

Der herbe Dämpfer bleibt das verpasste Release-Zeitfenster. Turnierspieler und Enthusiasten, die pünktlich zum Launch von Marvel Tōkon aufrüsten wollten, werden sich jetzt unweigerlich bei etablierten Drittanbietern umsehen. Sony hat ein strategisches Eigentor geschossen.