PlayStation VR2: 200 Spiele und Erfahrungen verfügbar

PlayStation VR2 kann nach 14 Monaten auf dem Markt einen weiteren Meilenstein für sich verbuchen. Inzwischen sind 200 Spiele und Erfahrungen für das VR-Headset verfügbar.

Das jüngste VR-Headset von Sony kam am 22. Februar 2023 auf den Markt und erreichte schneller als erwartet den ersten Meilenstein von 100 verfügbaren Spielen. Seitdem wird das Tempo bei Neuveröffentlichungen etwas ausgebremst, wohl auch, weil der VR-Markt weiterhin nicht in der Masse angekommen ist und jede Entwicklung ein gewisses Risiko darstellt.

Trotzdem sind 200 Spiele, davon teils sehr hochwertige Erfahrungen, durchaus eine beachtliche Leistung, was das oftmals angeführte Argument, es würde keine Spiele für VR geben, widerlegt. Nicht alle davon sind absolute Blockbuster, sondern teils sogar recht unwürdige Ports, die den Ruf von VR eher schädigen.

In diesen Wochen trifft dafür ein großer Titel nach dem anderen ein, während weitere in diesem Jahr folgen. Dazu zählen das kürzlich angekündigte Alien: Rogue Incursion, Metro Awakening oder Wanderer: The Fragments of Fate. Ganz neu erschienen sind MADiSON VR oder das rogue-like SOUL COVENANT, das von einigen Final Fantasy-Veteranen entwickelt wurde. In der Gänze ist also genug Auswahl vorhanden, die sämtliche Genres und VR-Ideen aufgreifen, alleine oder im Multiplayer.

Die meistverkauften PS VR2 Spiele

Geht es alleine nach den Verkaufscharts, ist Gran Turismo 7 unangefochten an dessen Spitze. Hier dürften allerdings die PS5-Verkaufszahlen mit hineinspielen. Ansonsten ist Resident Evil 4 und Resident Evil Village äußerst populär, die vollständig in VR gespielt werden können. Gerade erst erschienen, befindet sich außerdem MADiSON VR auf Platz 6 der Charts.

Insgesamt schlägt sich PlayStation VR2 gar nicht so schlecht, wie immer behauptet wird. Natürlich fehlt der entscheidende Support durch Sony, die keine eigenen Spiele dazu liefern. Das ist mitunter der größte Kritikpunkt, weshalb die VR-Technologie wohl nie im Massenmarkt ankommen wird. Dahinter stehen die hohen Anschaffungskosten und die hohen Preise bei den Spielen, von denen man selten vorher weiß, ob sie überzeugen. Einen Durchbruch könnte PlayStation VR2 später in diesem Jahr erleben, wenn Sony den angekündigten PC-Support ermöglicht.