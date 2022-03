PlayStation VR2 auf der GDC spielbar, Entwickler sind begeistert

Im Vorfelds der GDC wurde bekannt, dass es dort auch Themen zu PlayStation VR2 geben wird. Sony selbst präsentiert aber auch schon einige Demos.

Zunächst hatte Unity angekündigt, am heutigen Donnerstag ein spezielles Panel zu PlayStation VR2 abzuhalten, wo es um die Entwicklung der Spiele geht und wie man die eigene Engine dazu nutzen kann.

Hinter verschlossenen Türen bietet Sony aber auch erste Hands-On Eindrücke ab, wie unter anderem Chet Faliszek, eine Valve-Veteran, auf Twitter schreibt. Dort zeigt man sich ziemlich begeistert von dem neuen Headset.

„Hat heute einen dieser VR-Momente im neuen PSVR2 HMD gespielt. Weißt du, wo sich die Welt einfach anders anfühlt, wenn du zurückkommst. So gut … danke [Shuhei Yoshida] und [Greg Rice] für die Demo und den Chat.“

Auch die Entwickler von Truant Pixel, die derzeit an RUNNER für PlayStation VR2 arbeiten, pflichten dem bei und ergänzen, dass die Eindrücke zu PSVR 2 keinesfalls übertrieben seien.

Unklar ist, was für Demos Sony auf der GDC präsentiert oder ob man sogar schon aktuell in Entwicklung befindliche Spiele damit ausprobieren kann. Hier dürften in den kommenden Tagen weitere Eindrücke folgen.

Zu den Hardware-Features von PSVR 2 gehören unter anderem ein 4K HDR, 110-Grad-Sichtfeld und Foveated-Rendering OLED-Display, das eine Auflösung von 2000×2040 pro Auge und flüssige Bildraten von 90/120Hz liefert.

Ergänzt wird dies um Inside-Out-Tracking, womit der Controller und die Umgebung über integrierte Kameras verfolgt wird, die in das VR-Headset integriert wurden und die Bewegungen und und Blickrichtung im Spiel widergespiegelt, ohne dass eine externe Kamera erforderlich ist.

Der Launch von PlayStation VR 2 wird frühestens in diesem Herbst, wenn nicht sogar erst im Frühjahr 2023 erwartet.