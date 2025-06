PlayStation VR2 – Der innovative Rohrkrepierer, den Sony gern vergessen würde

In Sonys aktueller Businesspräsentation ging es vor allem um eins: den anhaltenden Erfolg der PlayStation 5. Verkaufszahlen, Marktanteile, technologische Fortschritte – vieles wurde angesprochen, manche Themen aber konsequent ausgespart. Am deutlichsten zeigt sich das beim Thema Virtual Reality. Die PlayStation VR2, Sonys eigentlich ambitioniertes VR-Headset für die PS5, wird mit keiner Silbe erwähnt. Das ist nicht nur auffällig, sondern auch bezeichnend für den aktuellen Stellenwert von VR bei Sony.

Kein Platz für VR in der Zukunftsvision?

Der Abschnitt „Enhancing the Experience“ der Präsentation beschreibt, wie sich das PS5-Erlebnis durch Hardware-Zubehör erweitern lässt. Vom DualSense Edge Controller über die neuen Pulse-Headsets bis hin zur PlayStation Portal ist nahezu alles dabei – nur eben kein PS VR2. Stattdessen werden Third-Party-Produkte wie der Backbone-Controller hervorgehoben. Das wirft Fragen auf: Ist VR für Sony überhaupt noch Teil der Strategie?

Das Headset ist weder auf einem der Promo-Slides abgebildet, noch wird es namentlich erwähnt oder näher darauf eingegangen. Auch im begleitenden Webcall fällt kein einziges Wort zu Virtual Reality. Wenn selbst Sony sich so bedeckt hält, ist klar: Die PS VR2 spielt intern kaum noch eine Rolle.

PlayStation VR2 hat in Sonys Strategie keine Bedeutung mehr

Verkaufszahlen und Realitäten

Es ist kein Geheimnis, dass sich die PS VR2 bislang schwer tut. Die letzte offizielle Zahl von 2024 spricht von rund 2 Millionen verkauften Einheiten – ein Bruchteil im Vergleich zu den PS5-Zahlen. Zwar wurde das Headset später durch eine PC-Kompatibilität und eine Preissenkung aufgewertet, doch ob das die Absatzkurve langfristig positiv beeinflusst, bleibt offen. Bislang gibt es dazu keine neuen Daten, was ebenfalls Bände spricht.

Hinzu kommt: Der VR-Markt insgesamt bleibt auch zehn Jahre nach dem ersten Aufschlag im kommerziellen Markt ein Nischenbereich. Hochwertige Produktionen lohnen sich selten, viele Studios haben sich zurückgezogen oder ihre Pläne überarbeitet. Trotzdem erscheinen weiterhin gute bis sehr gute VR-Spiele – meist jedoch von kleineren Third-Party-Entwicklern, die bereit sind, für ein kleines, aber leidenschaftliches Publikum zu produzieren.

Ein Produkt ohne Zukunft?

Es ist schwer, in der aktuellen Lage viel Optimismus zu verbreiten. Dass Sony die PS VR2 in einer so zentralen Präsentation komplett außen vor lässt, ist ein deutliches Signal. Offenbar fehlt nicht nur die Strategie, sondern auch der Wille, Virtual Reality langfristig zu stützen. Die Hardware existiert zwar noch, wird aber offenbar eher aus Pflichtbewusstsein als aus Überzeugung weitergeführt.

Technisch ist die PS VR2 inzwischen auf einem soliden Stand. In den letzten Monaten gab es einige Firmware-Updates, die kleinere Optimierungen brachten – etwa stabilere Tracking-Leistung, verbesserte Bildqualität im Kinomodus usw. Wirklich neue Funktionen oder große Content-Offensiven sind jedoch nicht in Sicht. Für bestehende Besitzer bedeutet das: Man kann mit kleineren Verbesserungen rechnen, aber große Sprünge bleiben aus. Im Großen und Ganzen war es das – und vieles spricht dafür, dass die PS VR2 auch das letzte Headset dieser Art von Sony bleiben wird.

Ob PS V2 durch die Community und Drittanbieter am Leben gehalten wird, bleibt abzuwarten. Im Moment wirkt es so, als würde Sony sein eigenes VR-Produkt einfach aussitzen.

Wie seht ihr das? Hat PlayStation VR2 noch eine Chance – oder ist der Zug endgültig abgefahren?