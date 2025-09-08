PlayStation VR2 – Die Charts zeigen, das Headset ist am Ende

Die aktuellen PlayStation VR2-Charts für August 2025 liefern ein ernüchterndes Bild. Beat Saber führt erneut die Download-Charts an, obwohl der Entwickler den Support auf PlayStation offiziell eingestellt hat. Klassiker wie Job Simulator, Creed: Rise to Glory oder Alien: Rogue Incursion dominieren weiterhin die Top 10, während neue Spiele kaum Fuß fassen. Einzig Dead Land 2 VR konnte sich durch einen starken Rabatt kurzfristig in die europäischen Charts schieben – ein Indiz, dass auch neue Titel nur dann sichtbar werden, wenn die Preise stark gedrückt werden.

Wenige neue Releases, kaum Blockbuster

Die Liste der kommenden PS VR2-Releases für September 2025 zeigt ebenfalls, dass sich an der Lage wenig ändern dürfte. Surviving Mars: Pioneer und Odania Sports Arena erscheinen am 12. September, hinzu kommt das Arcade-Spiel Blacktop Hoops, das nur ein vages Release-Fenster im September hat. Weitere Titel wie Dreams of Another, Reach oder Thief VR: Legacy of Shadow stehen noch ohne konkrete Termine in der Pipeline. Das zeigt: Zwar gibt es einige neue Spiele, die Masse an relevanten Blockbustern fehlt aber weiterhin.

Somit entsteht ein klares Muster: Die PS VR2-Charts werden von alten Dauerbrennern getragen, neue Inhalte schaffen es kaum, die Plattform zu beleben. Wer auf die PS VR2 setzt, spielt größtenteils Spiele, die schon seit Monaten oder Jahren verfügbar sind. Die Plattform lebt aktuell von der bestehenden Fanbasis – neue Spieler oder ein breites Publikum werden kaum angesprochen. Ohne signifikante Neuzugänge droht die PS VR2 langfristig in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Konkurrenz zeigt, wie es geht

Im Vergleich zu Konkurrenzsystemen zeigt sich der Unterschied deutlich. Die Meta Quest 3 bietet nicht nur technisch solide Hardware, sondern nach wie vor einen kontinuierlichen Fluss an neuen Spielen und Updates. Das Ökosystem sorgt dafür, dass Spieler regelmäßig neue Inhalte bekommen und Entwickler Anreize haben, zu veröffentlichen. PS VR2 hingegen erhält kaum neue Blockbuster und die wenigen Indie-Titel erreichen nur selten die Charts. Und wenn doch, liegen oft Monate dazwischen.

Sony wird aller Wahrscheinlichkeit auch weiterhin keinen langfristigen Content-Support liefern, der nötig wäre, um die Plattform am Leben zu erhalten. Ohne große, regelmäßig erscheinende Titel bleibt PS VR2 auf Dauer ein Nischenprodukt. Die Charts der letzten Monate belegen, dass das System in einer Art Stagnation gefangen ist – das Headset lebt von alten Erfolgen, nicht von frischen Impulsen.

PS VR2 am Ende und VR-Zukunft woanders

Wer heute in VR auf PlayStation investieren möchte, sollte sich bewusst machen, dass die Plattform nur noch bedingt Zukunft hat. Sony sollte kein weiteres VR-Headset auf den Markt bringen, solange der Content-Support nicht deutlich verbessert wird. Für Spieler, die regelmäßig neue VR-Erfahrungen suchen, bleibt aktuell die Meta Quest 3 die verlässlichere Wahl. PS VR2 ist technisch stark, aber die Charts zeigen unmissverständlich: inhaltlich ist das System am Ende.

Gleichzeitig verschiebt sich die Perspektive für Virtual Reality zunehmend weg vom reinen Gaming. Während Consumer-VR auf Plattformen wie PS VR2 oder Meta Quest nach wie vor von Content-Mangel und Stagnation geprägt ist, wachsen Industrie und professionelle Anwendungen stark. VR wird immer häufiger in Architektur, Medizin, Training, Simulationen und Produktentwicklung eingesetzt, wo die Technologie klare Mehrwerte liefert. Große Unternehmen investieren in maßgeschneiderte VR-Lösungen, Schulungen oder kollaborative Umgebungen, während klassische Gaming-Plattformen zunehmend hinterherhinken. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass die Zukunft von VR eher in professionellen Szenarien liegt – und nicht in Konsolen oder Heimspielzimmern.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten enthalten teilweise die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen und sollen zum Diskutieren anregen.