PlayStation VR2 – Diese Demos stehen zur Verfügung

Der heutige Launch von PlayStation VR2 wird von knapp 40 Titeln begleitet, die man sicherlich gerne alle ausprobieren möchte. Einen Teil davon gibt es glücklicherweise als Free Trial-Version.

Wer zunächst einen Blick auf die Spiele werfen möchte, kann dies beim Tech-Showcase Horizon: Call of The Mountain, Resident Evil Village und Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge tun, wie Sony noch einmal bestätigt. Voraussetzung dafür ist ein PlayStation Plus Premium-Abo, was praktischerweise Zugriff mit einige Rabatten einher geht.

Zum Inhalt der Demos ist noch nichts bekannt, im Fall einer Free-Trial dürften es aber die Anfänge der jeweiligen Spiele sein, die man damit erleben kann. Im Anschluss wird man seinen Fortschritt wie gewohnt in die Vollversion übertragen können.

Eine Übersicht aller PlayStation VR2 Spiele im PlayStation Store gibt es hier.

Demos helfen beim Onboarding

Soweit man schon weiß, sind einige dieser Demos ein Teil des PSVR2-Onboarding-Prozesses. Diese stehen danach aber auch im PlayStation Store zum Download zur Verfügung. Die Demos und Testversionen können zudem und je nach Region variieren. Weitere Demos und Trials werden im Laufe der Zeit erwartet. Eine PS VR2 Demo Disc oder PlayStation VR2 Worlds wird es wie damals leider nicht geben.

Wer sonst noch Tipps für den Start von PlayStation VR2 braucht, für den hat Sony hier ein praktisches Video erstellt. Insgesamt hat man diesen Prozess weiter vereinfacht, insbesondere, da die neuen Sense Controller nun ein integraler Bestandteil des Headset sind und nicht zweckentfremdet wurden wie beim ursprünglichen PlayStation VR.