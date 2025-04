PlayStation VR2 erlebt sein Comeback – und Wanderer ist der neue Must-Have-Blockbuster

Wer dachte, PlayStation VR2 sei bereits in der Versenkung verschwunden, sollte jetzt besser genau hinsehen – oder besser: den VR-Helm wieder abstauben. Denn das Headset feiert gerade ein stilles, aber eindrucksvolles Revival. Immer mehr neue Titel drängen auf den Markt, viele davon mit einem klaren Ziel: endlich die großen Blockbuster-Erlebnisse zu liefern, die PS5-Spieler sich seit dem Launch sehnlichst gewünscht haben. Und mittendrin: Wanderer: The Fragments of Fate – ein Spiel, das sich nicht weniger als die VR-Krone holen will.

Lange Wartezeit, großes Kino?

Nach dem viel beachteten Hitman: World of Assassination in der vergangenen Woche ist Wanderer: The Fragments of Fate nun offiziell erhältlich. Der Titel war bereits länger angekündigt, doch die monatelange Funkstille hatte bei vielen Fans für Skepsis gesorgt. Jetzt zeigt sich: Das Warten hat sich gelohnt. Erste Reaktionen aus der Community sprechen von einem wahren VR-Erlebnis, das sowohl technisch als auch spielerisch neue Maßstäbe setzt.

Ein User bringt es auf den Punkt: „Grafisch sieht es auf der PS5 Pro richtig gut aus. Die Interaktionen sind gut umgesetzt, es gibt viel zu entdecken. Ich wusste, dass FoF mehr als nur ein Remake ist – eher eine Neuinterpretation. Es wirkt wie ein völlig neues Spiel.“

Und genau das scheint das Erfolgsrezept zu sein: Fragments of Fate trennt sich klar vom Original Wanderer auf der PSVR1. Statt einfacher Portierung gibt es ein grundlegend überarbeitetes Spiel mit frischer Optik, neuen Mechaniken und einer Immersion, wie man sie selten erlebt hat.

Technik mit kleinen Schönheitsfehlern

Die PS5 Pro bringt dabei ihre Muskeln ins Spiel – auch ohne dedizierten Pro-Patch. Superscharfe Texturen, stabile 90 FPS (mit gelegentlichen Drops), beeindruckende Physik-Interaktionen: Technisch ist das Spiel ein echtes Brett. Zwar fehlt es einigen Charakteren an Schatten, was in der Immersion auffällt, aber viele Spieler sehen darüber hinweg.

Natürlich gibt es auch Kritikpunkte: merkwürdige Schrittgeräusche, Audio-Bugs beim Drehen des Kopfes, und ein etwas hakeliges Kampfsystem. Auch die fehlenden Treffer-Sounds bei Wurfwaffen stören. Doch das große Ganze überstrahlt diese Kinderkrankheiten – vor allem, weil das Entwicklerteam als vergleichsweise klein gilt und regelmäßige Updates zu erwarten sind.

Ein User fasst es so zusammen:„Ich bin total begeistert. Fantastische Grafik, coole Interaktionen mit Gegenständen und Physik. Klar, der Kampf ist noch ausbaufähig, aber das Potenzial ist riesig.“

Wanderer: The Fragments of Fate scheint der definitive Kaufgrund für PS VR2 zu sein

VR-Blockbuster mit fairer Preispolitik?

Mit einem Preis von 49,99 Euro liegt Wanderer: The Fragments of Fate im oberen Mittelfeld. Für ein VR-Spiel dieser Qualität wirkt das fast schon fair – vor allem im Vergleich zu Sonys Horizon: Call of the Mountain, das nach wie vor mit stolzen 80 Euro zu Buche schlägt. Wer also auf der Suche nach einem echten Next-Gen-VR-Erlebnis ist, könnte hier fündig werden.

Wanderer: The Fragments of Fate zeigt, dass PlayStation VR2 noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Der Titel liefert genau das, was sich viele zum Start der Plattform erhofft hatten: Innovation, Immersion und ein Erlebnis, das man nur in VR bekommt. Wenn Entwickler diesen Weg weitergehen (von Sony braucht man schließlich nichts erwarten), könnte 2025 tatsächlich das Jahr sein, in dem PS VR2 sein volles Potenzial entfaltet.

PlayStation®VR2 Mit nur einer schnellen, einfachen Kabelverbindung zu deiner PS5-Konsole kannst du direkt in die Action eintauchen 449 EUR See It

Übrigens wurde gerade wieder neue PS VR2-Spiele angekündigt, darunter der dystopische Shooter Resist – und Wanderer 2 ist ebenfalls angekündigt.