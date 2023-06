PlayStation VR2 erstmals im Sale – Horizon Bundle für 569 EUR

Da ist er, der erste Deal zu PlayStation VR2, der echtes Spartpotenzial mit sich bringt! Das offizielle Bundle mit Horizon Call of the Mountain ist derzeit für 569 EUR erhältlich.

Damit liegt der Preis satte 80 EUR unter dem UVP und das Spiel wird damit tatsächlich kostenlos. Das Ganze gibt es derzeit bei Cyberport und ist in begrenzter Menge verfügbar, womit es schnell sein heißt.

Das Bundle selbst umfasst das PlayStation VR2 Headset, die beiden Sense Controller und das Spiel Horizon Call of the Mountain als digitalen Download Voucher, auch wenn man diese Erfahrung eher als Tech-Demo bezeichnen kann, die zeigt, wozu PlayStation VR2 in der Lage ist.

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle

Das bietet PlayStation VR2

Sony will mit dem neuen PlayStation VR2 das ultimative Unterhaltungserlebnis mit spektakulären Sprüngen bei der Leistung und der Interaktion bieten. Spieler sollen sich mit dem neuen Headset noch präsenter fühlen und noch tiefer in ihre Spielwelten eintauchen können.

Dafür setzt man auf ein herausragendes visuelles Erlebnis mit 4K HDR, ein Sichtfeld von 110 Grad und ein gröberes Rendering des peripheren Sichtfelds. Das OLED-Display bietet dazu eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 90/120 Hz.

Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert zudem Eyetracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2 Sense-Controller, um den Spielern ein intensives Immersionserlebnis zu bieten. Der Spieler kann so verschiedene Eindrücke wahrnehmen, wie zum Beispiel den erhöhten Puls eines Charakters in spannenden Momenten, den Luftzug von Objekten, die an der Figur vorbeifliegen, oder den Schub eines Fahrzeugs beim Anfahren. Zusätzlich verstärkt die Tempest 3D AudioTech der PS5 das neue Gefühl der Immersion, indem es die Geräusche in der Umgebung des Spielers zum Leben erweckt.

Horzion Call of the Mountain bietet hier ein gutes Beispiel, um all die Technologien zu demonstrieren. In unserem Review kamen wir zu dem Fazit:

„Für 20-30 Euro wäre es trotz seiner Schwächen ein schönes Spiel, das man jedem neuen Besitzer einer PSVR2 empfehlen könnte, um grafisch das Beste herauszuholen und Familie sowie Freunde zu beeindrucken. Zum Preis von 70 Euro muss man jedoch von Augenwischerei sprechen, denn selbsternannte AAA-Titel müssen sowohl spielerisch als auch vom Umfang her mehr abliefern, als Sony es mit seinem ersten vermeintlichen Vorzeigetitel getan hat.“ PlayFront Review

Wer sich davon beeindrucken lassen möchte, findet das Angebot unter diesem Link.