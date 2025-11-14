PlayStation VR2 fällt auf Rekordtiefstpreis: Stärkste VR-Offensive zum Black Friday

Sony bereitet offenbar eines der heftigsten Zubehör-Angebote der letzten Jahre vor. Die PlayStation VR2 soll ab dem 21. November europaweit um 100 Euro günstiger werden. Das berichtet DeaLabs, die schon in der Vergangenheit bei solchen Aktionen richtig lagen. Für ein Gerät, das lange als teure Nische galt, könnte dies ein kleiner Durchbruch werden.

Preise, Bundles und Timing

Der Standardpreis der PlayStation VR2 liegt aktuell bei 449,99 Euro. Während der Black-Friday-Aktion soll der Preis auf 349,99 Euro sinken, so günstig war das Headset noch nie offiziell zu bekommen. Auch das Bundle mit Horizon Call of the Mountain soll auf denselben Preis rutschen. Dies soll laut den Infos in allen europäischen Märkten gelten.

PlayStation Plus-Mitglieder sollen zusätzlich 5 Prozent Rabatt im PlayStation Direct Store bekommen. Wenn die Angaben stimmen und der Rabatt wirklich kombinierbar ist, könnten Käufer also noch einmal ein paar Euro unter die 349 fallen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Dass Sony die Aktion so klar vor Black Friday platziert, passt ins Gesamtbild: Auch die PS5 und die PS5 Pro sollen zeitgleich um 100 Euro rabattiert werden. Für die PS5 Pro wäre es ein wiederholter Preisnachlass. Sony scheint den gesamten Hardware-Stack für das Weihnachtsgeschäft in Stellung zu bringen.

Warum Sony diesen Schritt jetzt geht

PlayStation VR2 hat seit ihrem Start eine wechselhafte Rolle im PlayStation-Ökosystem gespielt. Starkes Display, gute Controller, aber der Preis war lange ein Bremsklotz. Dazu kam die Frage, ob Sony das Headset selbst nich mit Spielen unterstützen wird.

Inzwischen hat die Hardware mit Firmware-Updates und breiterer VR-Integration deutlich an Alltagstauglichkeit gewonnen. Die Preissenkung könnte helfen, das Headset endlich Richtung Massenmarkt zu schieben, zumindest in die Nähe davon.

Trotzdem sollte man eines klar sagen: Die VR2 bleibt ein Premium-Zubehör, das vor allem von Inhalten lebt. Und hier muss Sony überhaupt mal liefern, denn nach dem aktuellen Angebot ist PS VR2 bereits am Ende angekommen. Ein guter Preis bringt Spieler nur zur Tür, reingehen müssen sie wegen der Spiele.

Für 349 Euro wird die PlayStation VR2 so attraktiv wie nie. Wer mit VR auf PlayStation liebäugelt, bekommt im Black Friday 2025 den bisher besten Einstiegspunkt. Ob Sony damit wirklich die Basis verbreitert, hängt aber davon ab, wie konsequent sie das Software-Line-up weiter ausbauen. Die Hardware alleine kann es nicht richten, der Preis ist nur der erste Schritt.