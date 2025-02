PlayStation VR2 feiert Jubiläum: Eine Totgeburt, die keiner will – nicht einmal Sony

Bleibt die Frage: Ist das Kapitel PlayStation VR2 schon abgeschlossen? Oder arbeitet Sony im Stillen an einer großen Wende? Eine offizielle Roadmap oder ein Lebenszeichen wären wirklich mal schön, um die Community bei Laune zu halten. Doch solange Sony weiter schweigt, spricht die Realität eine klare Sprache: PlayStation VR2 ist – Stand heute – tot. Was für eine Tragödie!

Während andere Plattformen im VR-Bereich Innovationen vorantreiben und stetig neue Inhalte liefern, scheint Sony die eigene Hardware konsequent zu ignorieren. Ja, es erscheinen noch vereinzelt Titel, die Potenzial haben – etwa „ The House of Da Vinci “ oder „ Wanderer: The Fragments of Fate „. Doch wer sich noch für das Gerät interessiert, fragt sich zunehmend: Lohnt sich das überhaupt noch?

Zwei Jahre ist es her, dass Sony mit der PlayStation VR2 die nächste Generation der virtuellen Realität auf die PS5 brachte. Eine Revolution, ein Versprechen, eine neue Ära? Offenbar nicht. Denn pünktlich zum zweiten Jubiläum ist von Sony – nichts zu hören. Kein Update, keine große Ankündigung, nicht einmal eine Preissenkung kommt in Frage. Mehr Ignoranz geht nicht.

What do you think?