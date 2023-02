PlayStation VR2 – Innovative Gameplay-Mechaniken im Video

Dass PlayStation VR2 diverse technische Neuerungen mit an Bord hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Umso innovativer fallen die Gameplay-Ansätze aus, die sich dadurch ermöglichen. Auf diese geht man in einem neuen Video ein, das aufzeigt, wie die Sinne und Immersion weiter gesteigert werden.

Das beginnt mit dem Inside-out-Tracking, das die Bewegungen und Blickrichtungen im Spiel genauso wiedergegeben, ohne dass man eine externe Kamera benötigt. Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2 Sense-Controller, um den Spielern ein starkes Eintauchgefühl der Immersion zu verschaffen.

Headset-Feedback ist eine neue sensorische Funktion, die das Empfinden von Aktionen innerhalb des Spiels verstärkt. Das Feedback entsteht durch die Vibrationen eines einzelnen integrierten Motors, was den Spielern ein interaktiveres Spielerlebnis ermöglicht. Spieler können nun verschiedene Eindrücke spüren, wie zum Beispiel den erhöhten Puls einer Figur in angespannten Momenten, den Luftzug von Objekten, die an der Figur vorbeifliegen, oder den Schub eines Fahrzeugs beim Anfahren. Zusätzlich verstärkt Tempest 3D AudioTech von der PS5 das neue Eintauchgefühl, in dem es die Geräusche in der Umgebung des Spielers zum Leben erweckt.

Ebenfalls neu ist das Augen-Tracking, das die Augenbewegung so verfolgt, dass ein einfacher Blick in eine bestimmte Richtung zusätzliche Interaktionen für die Spielfigur erzeugen kann. So können Spieler intuitiver und realistischer interagieren. Das führt zu einer Verbesserung der emotionalen Reaktions- und Ausdrucksweise und bietet so ein neues Maß der Realitätsnähe im Gaming-Bereich.

Schließlich möchte Sony mit den neuen Technologien eine deutlich verbessertes User-Erlebnis bieten. Dazu wurden ein See-Through Feature entwickelt, welches das Abnehmen des Headset überflüssig macht, um seine Umgebung zu sehen. Außerdem fügt man dem Headset einen Broadcast-Mode und eine Cinematic View hinzu.

PlayStation VR2 ist ab dem 23. Februar erhältlich.