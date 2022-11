PlayStation VR2 Launch 2023 – Termin und hoher Preis stehen fest

„Während dieser ersten Einführungsphase für unser Next-Gen-Headset können Spieler in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg PlayStation VR2 zunächst ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation unter direct.playstation.com vorbestellen. Vorbestellungen beginnen am 15. November und Spieler können sich ab heute für Vorbestellungen registrieren. Bestellungen von PlayStation VR2-Headsets und -Bundles über direct.playstation.com werden während der gesamten Woche nach der Veröffentlichung versandt.“

Was die Vorbestellungen von PlayStation VR2 betrifft, diese sind erneut exklusiv über PlayStation Direct möglich, und zwar ab dem 15. November 2022. Wann der reguläre Handel zum Zuge kommt, ist derzeit offen. Ausnahmen gibt es in anderen Regionen, wo das Headset auch außerhalb von Sony verfügbar sein wird.

Optional wird sofort ein erstes Game Bundle zusammen mit Horizon Call of the Mountain verfügbar sein, das mit satten 649.99 EUR zu Buche schlägt, jedoch nicht viel mehr als das Basis-Bundle bietet außer das Spiel. Demnach schlägt Sony alleine für das Spiel weitere 50 EUR oben drauf. Wer die Ladestation zusätzlich erwerben möchte, muss weitere 49.99 EUR investieren.

So erscheint PlayStation VR2 weltweit am 23. Februar 2023 , ebenso das Zubehör wie die Ladestation, die man optional erwerben kann. Zum Lieferumfang gehören hier das PS VR2-Headset, die PS VR2 Sense-Controller und ein paar Stereokopfhörer. Das Basis-Bundle gibt es für 599.99 EUR.

