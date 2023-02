PlayStation VR2 – Offizielles Unboxing-Video

Der Inhalt von PlayStation VR2 selbst gestaltet sich ziemlich übersichtlich, das dank weniger Kabel recht aufgeräumt daher kommt. Im Video diskutiert man aber auch, was man beim Verpackungs-Design an sich berücksichtigt hat.

Dies geht mit der Verteilung der Review-Muster einher, die Sony seit heute in Umlauf bringt. Insofern kann man sich in den nächsten Tagen auf die ersten Eindrücke zum neuen Headset freuen.

