PlayStation VR2 Preis – Wird es günstiger als gedacht?

Vermutlich wird man wieder diverse Bundle anbieten, die den Gesamtpreis etwas rechtfertigen, so wie man es schon mit dem aktuellen PlayStation VR Headset macht. Die finalen Details zu PlayStation VR2, einschließlich Launch-Date, Preis und Verfügbarkeit werden in den kommenden Monaten erwarten.

Letztendlich dürfte Sony recht vorsichtig an den Preis herangehen, damit PlayStation VR2 nicht wieder in den Regalen verstaubt. Es ist immer ein recht teures Zubehör und keine Plattform, die für sich alleine steht. Dass Sony generell gerne Premium-Preise verlangt, ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.

Die Einschätzung von The Verge liegt zum Beispiel bei 400 US-Dollar bzw. Euro, die es mit dem neuen Meta Quest 2 und Apples Headset vergleichen. Auch Eurogamer sieht PlayStation VR2 auf diesem Niveau, mit einer potenziellen Preissenkung auf 300 US-Dollar / Euro in den kommenden Jahren. Die Redakteure der GameInformer sehen PlayStation VR2 allerdings recht teuer, die dies vor allem auf gebotenen Features zurückführen und mit Headsets wie dem HTC VIVE 2 vergleichen.

Seit heute sind die ersten Hands-On Berichte zu PlayStation VR2 online, die sich weitestgehend begeistert von dem Headset zeigen. Eine wichtige Frage ist nach wie vor aber offen, nämlich was es am Ende kostet.

