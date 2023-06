PlayStation VR2 – Reprojection-Rendering wird verbessert

Es ist nicht verwunderlich, dass Sony die bestehende Technik von PlayStation VR2 durch Software-Updates weiter verbessert. Das war schon beim ersten PlayStation VR-Headset so und wird auch bei PS VR2 der Fall sein. Die Entwickler des kommenden Shooters Hubris haben jetzt bestätigt, dass Sony vor allem an der Reprojection-Technologie arbeitet.

Die Reprojection-Technologie kommt vor allem in hochwertigen Spielen wie Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village oder eben in Hubris zum Einsatz. Dadurch kann zum einen ein hochauflösendes Bild gewährleistet werden, auf der anderen Seite werden aber auch nur halb so viele Frames berechnet, wie das Headset am Ende ausgibt.

Unser VR-Spezialist Christian beschreibt es wie folgt:

„Die PS5 berechnet also 60 Bilder pro Sekunde, ausgegeben werden aber 120, da die Zwischenbildberechnung den Rest nur hinzuaddiert, um ein flüssiges Erlebnis zu simulieren. Vergleichen kann man das auf die „flache“ Spielewelt übertragen in etwa mit einer Spieleerfahrung bei 30 fps, die nur künstlich auf 60 hochgeschraubt wird.“

PS VR2 Reprojection-Rendering wird verbessert

Diese „Motion Reprojection“ führt letztendlich aber auch dazu, dass sich bewegende Objekte unscharf wirken und einen Schleier hinter sich herziehen. Und genau hier setzt Sony nun an, wie der Hubris-Producer Koen Van den Steen in einer Q&A Session verrät.

„Ich denke, dass die PS VR 2 von nun an mit jedem Update besser wird. Ein gutes Beispiel dafür sind zukünftige Verbesserungen ihrer Reprojection-Technologie , an denen sie gerade arbeiten.“

Wann genau mit diesen Updates zu rechnen ist, ist unklar. Sony spricht wenig über PlayStation VR2 und dessen Roadmap. Nicht mal eigene Spiele werden von Sony produziert, was man in erster Linie den Third-Parties.

Was Hubris betrifft, kann man zwar auch „nur“ einen PC-Port erwarten, dieser wurde aber deutlich aufgewertet. Die Auflösung ist hier erheblich schärfer, die durch Foveated-Rendering hochskaliert wird, alle Texturen werden höher aufgelöst, die KI verbessert, es gibt einen neuen Soundtrack und vieles mehr, wenn Hubris an diesem Donnerstag erscheint.

Upcoming PlayStation VR2 Game

PlayStation VR2 ist aus Sicht der Technik also weiterhin durchaus interessant. Das zeigt auch ein in Kürze erscheinender Titel, der alles aus dem PS VR2-Headset herausholt, was derzeit möglich ist.