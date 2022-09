PlayStation VR2 Showcase zur Hardware, Horizon: Call of the Mountain, RE: Village & Co.

Zum Auftakt der Tokyo Game Show gibt es heute einen kleinen PlayStation VR2 Showcase, bei dem verschiedene Titel vorgestellt wurden, darunter Resident Evil Village, Horizon: Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2 und weitere.

Die Demo zu Horizon: Call of the Mountain zeigt Ryas aus der First-Person View, einem gefangenen und in Ungnade gefallenen Shadow-Carja-Soldaten, der in die Wildnis verbannt wird. Schon bald steht er vor den Maschinen in voller realistischer Größe, was einen imposanten Eindruck hinterlässt. Das haptische Feedback der PS VR2 Sense-Controllern lässt einen dabei das Gewicht der sich bewegenden Maschine spüren, ebenso die Verwendung des Bogen, die realistisch nachgeahmt wird.

„Horizon Call of the Mountain hat mich auf eine Weise transportiert, die mein Herz höher schlagen ließ und mich schmerzt, wieder hineinzuspringen.“

Horizon: Call of the Mountain wird voraussichtlich zum Launch von PlayStation VR2 verfügbar sein.

Resident Evil Village

Weiter ging es mit Resident Evil Village, das man wie folgt beschreibt:

„Das First-Person-Gameplay von Village war bereits auf PS5 ein aufregendes Erlebnis, und PS VR2 bietet ein noch tieferes Erlebnis. Ich war erfreut zu entdecken, dass das treue Messer – oft ein letzter Ausweg – aus der Ferne auf Feinde geschleudert werden kann. Das doppelte Führen von Pistole und Messer verstärkt auch das Gefühl, ein heldenhafter Überlebender zu werden, und ich kann es kaum erwarten, an weiteren Akimbo-Optionen zu basteln.“

Resident Evil Village für PSVR 2 wird ab 2023 erhältlich sein.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Zu The Walking Dead: Saints & Sinners ergänzt man:

„Die Charaktere des The Walking Dead-Universums kommen dank ihres Einfallsreichtums und ihrer schnellen Reflexe zurecht. Ich war erfreut zu entdecken, dass die gleichen Fähigkeiten belohnt werden, wenn man die kommende PS VR2-Fortsetzung von Skydance Interactive spielt. Der Survival-FPS zog mich in seine gefährliche Welt, indem er Waffen, Nahkampfwaffen und einen Rucksack digital an verschiedenen Stellen meines Körpers im Spiel befestigte. Über meine linke Schulter zu greifen, um meinen Rucksack abzunehmen und in Echtzeit nach Gesundheitsvorräten zu stöbern, während sich Spaziergänger nähern, ist eine pulsierende Erfahrung.“

Auch hier ist der Release 2023 zu erwarten.

Weitere PSVR 2 Spiele, die jetzt schon vorgestellt wurden, sind Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition und der Table Top Dungeon Crawler Demo.