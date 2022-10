PlayStation VR2 – So viele Headsets sollen zum Launch verfügbar sein

„Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Qualität der Spiele, die Sony entwickeln kann. Der andere kritische Punkt wird der Preis sein: In Bezug auf die technischen Daten ist die PSVR2 ein Biest, und einige User erwarten bereits, dass sie so viel kostet wie eine PS5 selbst.“

Die Nachfrage nach PlayStation VR2 wird sich letztendlich auch am Preis entscheiden, den Sony bisher nicht genannt hat. Schätzungen gehen aktuell von 400 US-Dollar / Euro aus , was fast dem Preis der PS5 selbst entspricht. Das könnte einige in finanziell angespannten Zeiten wie diesen beim Kauf zögern lassen.

