PlayStation VR2 – Sony startet mit der Auslieferung

Eine andere Möglichkeit, um an PlayStation VR2 zu kommen, gibt es derzeit nicht. Sony hält sich den Vertrieb weiterhin exklusiv über den eigenen Direct Store. Wann der reguläre Handel zum Zuge kommt und man Konsolen und Hardware ganz normal in den Geschäften erwerben kann, ist derzeit völlig offen.

Dazu empfiehlt sich ein Blick in den genauen Auftragsstatus, wo das geplante Zustelldatum hinterlegt ist. Bei optimaler Laufzeit könnten die ersten Pakete schon am morgigen Dienstag bei den Empfängern eintreffen.

What do you think?