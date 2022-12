PlayStation VR2 wird auf der CES 2023 zu sehen sein

PlayStation VR2 wird ab dem 23. Februar 2023 erhältlich sein. Die Vorbestellungen dazu sind nach wie vor über Sony möglich . Angeboten wird unter anderem ein Basis-Bundle und ein Game Bundle zusammen mit Horizon Call of the Mountain.

„PlayStation VR2 hebt VR-Spiele auf ein ganz neues Niveau, ermöglicht ein größeres Gefühl der Präsenz und die Möglichkeit, wie nie zuvor in Spielwelten zu entkommen. Mit dem Headset auf dem Kopf und den Controllern in der Hand werden die Spieler ein unvergleichliches Erlebniserlebnis haben – dank der Kreativität der von unseren Weltklasse-Entwicklern gebauten Spielwelten und der neuesten Technologie, die in die Hardware integriert ist.“

Auf der weltgrößten Ausstellung für Unterhaltungselektronik wird man im Zuge der Sony Pressekonferenz einen frischen Blick auf die Hardware und einige Spiele werfen können. Diese findet am 05. Januar ab 2 Uhr in der Nacht unserer Zeit statt.

