PlayStation wird Teil der Xbox Shows: Die Zukunft der Branding-Transparenz

Dieser Schritt könnte ein bahnbrechendes Signal für die gesamte Gaming-Branche sein. Microsoft, das sich in der Vergangenheit oft als Kämpfer für Konsolenübergreifende Integrationen positioniert hat, setzt hier ein klares Zeichen für mehr Transparenz. Für viele Spieler könnte es ein erfrischender Anblick sein, die gewohnte Konkurrenzmarke in einem Microsoft-Event zu sehen. Es stellt sich jedoch auch die Frage, wie Sony reagieren wird – vor allem nach dem Vorfall im letzten August, als Sony den Indiana Jones-Trailer von Xbox ohne Xbox-Branding hochlud. Wird Sony künftig ähnliche Schritte unternehmen, um Xbox-Spiele auf PlayStation zu verstecken?

„Die Leute sollten wissen, in welchen Geschäften sie unsere Spiele bekommen können, aber ich möchte auch, dass sie unsere Xbox-Community auf jedem Bildschirm sehen, der verfügbar ist“, sagte Spencer. Dies deutet darauf hin, dass Microsoft die Benutzererfahrung über Konsolengrenzen hinweg fördern möchte, was natürlich auch bedeutet, dass das PlayStation -Logo bei Xbox-Events zukünftig als selbstverständlich gilt.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Microsofts Phil Spencer angekündigt, dass das PlayStation-Logo in Zukunft keine Seltenheit mehr bei Xbox-Showcases sein wird. In einem Interview mit XboxEra erklärte Spencer, dass Microsoft plant, künftig offen zu zeigen, auf welchen Plattformen bestimmte Spiele verfügbar sind – und dazu gehört auch das Branding der Konkurrenz.

What do you think?