PlayStation zieht den Stecker: Eine Woche Social Media-Funkstille nach Disc-Shitstorm

Sony schweigt auf seinen Kanälen, während die Community brennt. Der Plan, ab 2028 komplett auf physische Spiele zu verzichten, sorgt für eine beispiellose Protestwelle.

PlayStation hat seit dem 1. Juli keinen einzigen Post mehr auf X abgesetzt. Auch auf Instagram und Bluesky herrscht seit Ende Juni absolute Funkstille.

Der Grund ist simpel: Die Ankündigung, das physische Medium zu beerdigen und gleichzeitig die PS3- und Vita-Stores abzuschalten, hat die Gaming-Welt in kollektive Wut versetzt. Über 158 Millionen Views sammelte der besagte Post auf X, gefolgt von einer Lawine aus Hasskommentaren. Sony versucht die Wut offenbar auszusitzen und nicht mit neuen Posts zu befeuern – eine bewährte Taktik.

Diese funktioniert nämlich hinten und vorn nicht. Auf dem offiziellen PlayStation Blog erschienen zwar neue Artikel zu Dune oder den Store-Charts, doch die Kommentarspalten wurden sofort zweckentfremdet. Niemand redet dort über Spiele. Alle fordern die Disc zurück.

Das gleiche Bild zeigt sich auf YouTube. Sony lädt zwar weiterhin Trailer hoch, doch unter einem Video zu Street Fighter 6 oder Neverness to Everness dominieren wütende Fans. Der Slogan „Play Has No Limits“ wird hämisch in „Play Has Limits“ umgewandelt. Die Community vergisst nicht so schnell.

Warum uns das alle angeht

Hier geht es um weit mehr als nur um Plastikhüllen im Regal. Es geht um Besitzrechte, Archivierung und die totale Kontrolle der Publisher über die Preise. Wenn Sony die Disc killt, bestimmen sie allein, was ein Spiel kostet. Der Gebrauchtmarkt wäre tot. Eine Petition gegen die Pläne hat bereits über 160.000 Unterschriften gesammelt. Die Spieler zeigen Zähne, auch wenn diese Hoffnung äußerst gering bleibt.

Sony hat diese Aussperrtaktik schon mal probiert, etwa nach der Schließung von Sony-Studios in der Vergangenheit. Damals dauerte die Pause drei Tage. Dieses Mal ist die Dimension eine vollkommen andere. Das Vertrauen ist massiv beschädigt. Jedes Lebenszeichen von PlayStation wird im aktuellen Zustand sofort von der Disc-Debatte begraben werden.

Sony steckt in der Sackgasse. Das Aussitzen wird den Zorn der Community vermutlich nicht abkühlen, sondern befeuert das Gefühl, ignoriert zu werden. Solange kein echtes Statement oder ein Einlenken kommt, bleibt die Marke PlayStation beschädigt.

Wie seht ihr das: Würdet ihr eine reine Digital-Konsole von Sony ab 2028 komplett boykottieren, oder ist der Schritt für euch ohnehin unausweichlich?