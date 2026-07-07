PlayStation zieht den Stecker: Eine Woche Social Media-Funkstille nach Disc-Shitstorm

Sony schweigt auf seinen Kanälen, während die Community brennt. Der Plan, ab 2028 komplett auf physische Spiele zu verzichten, sorgt für eine beispiellose Protestwelle.
PlayStation hat seit dem 1. Juli keinen einzigen Post mehr auf X abgesetzt. Auch auf Instagram und Bluesky herrscht seit Ende Juni absolute Funkstille.
Der Grund ist simpel: Die Ankündigung, das physische Medium zu beerdigen und gleichzeitig die PS3- und Vita-Stores abzuschalten, hat die Gaming-Welt in kollektive Wut versetzt. Über 158 Millionen Views sammelte der besagte Post auf X, gefolgt von einer Lawine aus Hasskommentaren. Sony versucht die Wut offenbar auszusitzen und nicht mit neuen Posts zu befeuern – eine bewährte Taktik.
Diese funktioniert nämlich hinten und vorn nicht. Auf dem offiziellen PlayStation Blog erschienen zwar neue Artikel zu Dune oder den Store-Charts, doch die Kommentarspalten wurden sofort zweckentfremdet. Niemand redet dort über Spiele. Alle fordern die Disc zurück.
Das gleiche Bild zeigt sich auf YouTube. Sony lädt zwar weiterhin Trailer hoch, doch unter einem Video zu Street Fighter 6 oder Neverness to Everness dominieren wütende Fans. Der Slogan „Play Has No Limits“ wird hämisch in „Play Has Limits“ umgewandelt. Die Community vergisst nicht so schnell.
Warum uns das alle angeht
Hier geht es um weit mehr als nur um Plastikhüllen im Regal. Es geht um Besitzrechte, Archivierung und die totale Kontrolle der Publisher über die Preise. Wenn Sony die Disc killt, bestimmen sie allein, was ein Spiel kostet. Der Gebrauchtmarkt wäre tot. Eine Petition gegen die Pläne hat bereits über 160.000 Unterschriften gesammelt. Die Spieler zeigen Zähne, auch wenn diese Hoffnung äußerst gering bleibt.
Sony hat diese Aussperrtaktik schon mal probiert, etwa nach der Schließung von Sony-Studios in der Vergangenheit. Damals dauerte die Pause drei Tage. Dieses Mal ist die Dimension eine vollkommen andere. Das Vertrauen ist massiv beschädigt. Jedes Lebenszeichen von PlayStation wird im aktuellen Zustand sofort von der Disc-Debatte begraben werden.
Sony steckt in der Sackgasse. Das Aussitzen wird den Zorn der Community vermutlich nicht abkühlen, sondern befeuert das Gefühl, ignoriert zu werden. Solange kein echtes Statement oder ein Einlenken kommt, bleibt die Marke PlayStation beschädigt.
Wie seht ihr das: Würdet ihr eine reine Digital-Konsole von Sony ab 2028 komplett boykottieren, oder ist der Schritt für euch ohnehin unausweichlich?
Dann verkauf deine Möbel und deine Wohnung. Zieh unter eine Brücke, aber kauf dir vorher noch eine VR-Brille, damit du in einer Villa wohnst und 10 Frauen sowie Sportwagen hast. Hast ja dann alles digital – wozu überhaupt noch etwas im echten Leben besitzen?! Ihr digitalsekten !!!
Hier sieht man sehr schön das verschiedene verhalten zwischen US und Japan Firmen – wärend US einen immer Volllügen und das als Gute Idee für jeden vermarkten wollen (und damit das Feuer nur weiter anheizt), hüllt man sich in Japan einfach in Schweigen und zieht sein Ding durch …
Für mich hat sich PlayStation damit erledigt. Die Disc und der damit verbundene Gebrauchtmarkt waren für mich der einzige Grund, überhaupt auf der PlayStation zu spielen. Ab 2028 werde ich daher auf den PC wechseln. Dort gibt es zumindest kein geschlossenes Monopol auf den Spielevertrieb, wodurch Spiele dank der Konkurrenz auch künftig deutlich günstiger erhältlich sein werden.
Der einzige Grund eine Playstation zu besitzen, war für mich die Möglichkeit eine physische Sammlung aufbauen zu können.
Doch auch alle, die nur digital kaufen, sollte dieser Entscheid nicht gefallen. Sony baut hierbei ein Monopol auf indem sie die Preiskontrolle gänzlich an sich reissen. Ausserdem ist ein “Kauf” im PlayStation Store lediglich eine annullierbare Lizenz, das Spiel zu spielen. Wollt ihr gekaufte Spiele auch noch in 15 Jahren spielen? Wer weiss, ob es den PS5 Store oder sogar die Marke PlayStation in 20 Jahren noch gibt?
Ich finde man schadet damit sich nur selbst bzw. Den spielen z.b marvel tokon bringt alle paar tag ein character guide von den rooster. Man distanziert sogar gänzlich von ps weil die video werden nur von dritt Kanälen gepostet wie ign oder gamespot dabei wird das spiel es schon schwer genung haben einmal wegen Konkurrenz und dann auch noch kommt das spiel als pc version in über 100 Ländern nicht raus weil man ein psn Account dafür braucht und man, aber nicht in jedem land eins erstellen kann 🤦♂️
Toll sony so wird gaas bestimmt funktionieren und der 10 Jahres plan wahrscheinlich wird nach season 4 schluss sein