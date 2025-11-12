PlayStation’s 27” Gaming Monitor enthüllt: Sonys Desktop-Display für PS5-Spieler

Sony erweitert das PlayStation-Ökosystem um ein neues Stück Hardware, diesmal nicht für das Wohnzimmer, sondern für den Schreibtisch. Der PlayStation’s 27” Gaming Monitor richtet sich an Spieler, die ihre PS5 oder die PS5 Pro auch abseits des Fernsehers nutzen wollen. Mit QHD-Auflösung, bis zu 240 Hz und einem praktischen DualSense-Ladehaken will das Display Komfort und Performance vereinen.

Für PS5 und PC gleichermaßen gemacht

Sony verspricht ein „Desktop-Erlebnis in Konsolenqualität“, und das ist mehr als ein Marketing-Slogan. Das 27-Zoll-Display bietet 2560×1440 Pixel (QHD) und nutzt ein IPS-Panel mit HDR-Unterstützung, das auf der PS5 automatisch per Auto HDR Tone Mapping kalibriert wird. Auf der Konsole läuft das Ganze mit bis zu 120 Hz, während PC- und Mac-Spieler sogar 240 Hz ausreizen können, natürlich inklusive VRR für flüssiges Gameplay.

Damit adressiert Sony nicht nur Konsolenspieler, sondern auch all jene, die ihre PS5 ins Streaming- oder Setup-Ökosystem integrieren wollen. Die Anschlussvielfalt passt dazu: Zwei HDMI 2.1-Ports, ein DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C, ein 3,5-mm-Audioausgang und ein integriertes Stereo-System sorgen für flexible Nutzung. Und wer Ordnung liebt, freut sich über die VESA-Montageoptionen.

Der DualSense-Haken

Ein kleines, aber charmantes Detail dürfte besonders PS5-Spieler ansprechen: Der integrierte Charging Hook erlaubt es, den DualSense oder DualSense Edge direkt am Monitor zu laden. Kein Suchen nach Kabeln, kein Platzproblem, einfach aufhängen, laden, losspielen.

Ergänzt wird das Ganze durch die neue Pulse Elevate-Lautsprecherlinie, die Sony zeitgleich für Desktop-Setups ankündigt. Beide Produkte zielen auf jene ab, die ihr Gaming-Erlebnis ins persönliche Arbeits- oder Spielzimmer verlagern wollen.

Der 27-Zoll-Gaming-Monitor von PlayStation soll 2026 in den USA und Japan erscheinen. Ob auch ein Launch in der EU geplant ist, ist unklar. Passend dazu werden die PlayStation Pulse Elevate Speaker erscheinen. Preise und Details zur europäischen Veröffentlichung stehen noch aus.

Ob sich der neue Monitor gegen etablierte Marken wie ASUS oder LG behaupten kann, bleibt abzuwarten. Sony will jedoch nicht mehr nur Konsolen verkaufen, sondern den gesamten Platz darum herum gestalten.