PlayStations Gummy Bears rückt näher – Pre-Alpha-Test bei teamLFG geplant

PlayStation bereitet offenbar den nächsten Schritt für sein ungewöhnlichstes Live-Service-Experiment vor. Das Projekt mit dem Codenamen Gummy Bears, ein MOBA-artiges Actionspiel von teamLFG, könnte schon bald in eine erste Community-Testphase gehen.

Von Bungie-Inkubation zu eigenem Studio

Im Mai hat Sony teamLFG offiziell vorgestellt, ein neues First-Party-Studio, das aus Bungies Inkubationsprogramm hervorging. Statt Destiny-Klon setzt man hier auf eine frische IP: ein teambasiertes Actionspiel mit Sci-Fantasy-Setting, das nicht bierernst daherkommt. Laut früheren Infos vermischt Gummy Bears Ideen aus Kampfspielen, Plattformern, MOBAs, Lebenssimulationen und, ja, sogar Froschspielen. Klingt wild? Ist es auch.

Bereits 2023 tauchte der Codename erstmals in Stellenanzeigen auf, und Insiderberichte beschrieben den Gameplay-Kern als Mischung aus MOBA-Zielen und Smash-Bros.-ähnlichen Arenakämpfen. Bedeutet: Prozentualer Schaden, Knockback-Eliminierungen und ein Fokus auf schnelle Matches statt auf epische 40-Minuten-Schlachten.

Jobanzeige deutet auf Pre-Alpha-Community-Test

Jetzt gibt es neue Hinweise: Auf der PlayStation-Karriereseite sucht teamLFG aktuell nach einem „Staff Community Developer“, wie The Game Post entdeckt hat. Das Jobprofil liest sich eindeutig wie die Vorbereitung auf eine Pre-Alpha-Testphase. Konkret soll diese Rolle eine Community über Discord aufbauen, Events organisieren und Regeln festlegen, also die Grundlage für eine kontrollierte Testumgebung schaffen.

Zwischen den Zeilen wird klar: Bevor man das Spiel der Öffentlichkeit zeigt, soll eine erste Community hinter verschlossenen Türen Feedback geben. Der Fokus liegt dabei weniger auf lautem Marketing, sondern auf dem Aufbau funktionierender Strukturen, die Spielerbindung und Fair Play fördern.

Früher Blick hinter die Kulissen

Offiziell hat Sony noch nichts zu Gummy Bear gezeigt. Allerdings existieren mehrere Bungie-Patente, die auffällig gut zu einem MOBA passen: etwa bewegliche Lane-Türme, die wie KI-Mitspieler agieren, springen oder Fähigkeiten einsetzen können. Ob diese Ideen tatsächlich im Spiel landen, ist offen, aber es würde den Ansatz bestätigen, dass hier kein Standard-MOBA entsteht.

Für PlayStation ist Gummy Bears ein Experiment, das man nicht unterschätzen sollte. Live-Service ist bekanntlich ein schwieriges Feld, und nach Sonys eigener Marathon-Verschiebung steht einiges auf dem Spiel. Die Community so früh einzubinden, ist aber der richtige Schritt, gerade bei einem Genre-Mix, den niemand so wirklich erwartet hat.