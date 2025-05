Plötzlich 400 US-Dollar teurer: Konsolen stehen vor Preisexplosion

In einer Welt, in der ein PS5-Preis von 500 US-Dollar schon fast als Schnäppchen gilt, könnte sich dieser Preis bald wie ein Witz anfühlen – zumindest in den USA. Laut einem Bericht der Consumer Technology Association (CTA) könnten die Zölle, die Donald Trump auf eine Vielzahl von Importen verhängt hat, die Preise für Videospielkonsolen in den USA um bis zu 69,4 % steigen lassen.

Das bedeutet: Wenn die Zölle wie geplant in Kraft treten, könnte eine PS5 plötzlich 428 US-Dollar mehr kosten. Schon jetzt kommen uns die Konsolenpreise wie die jährliche Inflationsrate vor, aber ein so drastischer Anstieg würde selbst den eingefleischtesten Gamer in die Knie zwingen.

Wie Trumps Politik die Gaming-Welt erschüttern könnte

Die Zahlen hinter diesem düsteren Szenario sind erschreckend. Die USA haben das Glück, der einzige Markt zu sein, der von den Preiserhöhungen für Konsolen bisher weitgehend verschont geblieben ist. Doch der Schein trügt. In einer Weltwirtschaft, die ohnehin von Unsicherheiten erschüttert wird, könnte der Beginn der Zölle im Juli zu einem massiven Preisanstieg führen. Aber warum genau diese 69 %? Nun, 87 % aller Konsolen kommen derzeit aus China. Der 145-prozentige Zollsatz, der für Produkte aus dem Reich der Mitte verhängt wurde, würde das bereits teure Spielzeug der großen Konsolenhersteller wie Sony, Microsoft und Nintendo auf ein unvorstellbares Niveau treiben. Der Bericht prognostiziert einen Anstieg von 428 US-Dollar pro Konsole – ein Preissprung, der nicht nur den Geldbeutel der Gamer belasten würde, sondern auch die gesamte Branche erschüttern könnte.

Schon jetzt spüren wir die Auswirkungen. Microsoft hat bereits angekündigt, dass die Preise für Xbox-Konsolen weltweit steigen werden. Die Xbox Series X mit 1 TB kostet nun 599 US-Dollar statt 499 US-Dollar, und die Xbox Series S hat einen satten Aufschlag von 80 US-Dollar erhalten. Sony bleibt ebenfalls nicht untätig und hat in einigen Regionen die Preise für die PS5 angehoben. Die digitale Edition der PS5 kostet nun 499 Euro statt der früheren 449 Euro. Und während die USA noch verschont bleiben, könnte der Preisanstieg auch dort in naher Zukunft ankommen.

Preiserhöhungen sind unvermeidlich

Nintendo ist ebenfalls nicht immun. Obwohl die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in den USA ohne Preisanpassung eröffnet wurden, kündigte das Unternehmen an, dass Preiserhöhungen für Zubehörteile bereits erfolgt sind und weitere Anpassungen in naher Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Doch das Zünglein an der Waage könnte hier der wirtschaftliche Faktor sein: „Je nach Marktlage“ könnten auch die Konsolenpreise steigen.

Während die Politik hier weit entfernt von der Gaming-Welt scheint, ist die Realität, dass Zölle und wirtschaftliche Entscheidungen die Konsolenpreise schneller in die Höhe treiben könnten, als man „Next-Gen“ sagen kann. Das hätte nicht nur dramatische Auswirkungen auf die Kaufkraft der Verbraucher, sondern könnte auch die Dynamik der gesamten Konsolenindustrie ins Wanken bringen.

Für die Konsumenten bedeutet das im Wesentlichen: Wenn du eine PS5 oder Xbox willst, solltest du besser schnell zuschlagen. Denn in der Welt der Zölle und Wirtschaftskriege könnte dein Gaming-Traum bald nur noch mit einem deutlich schwereren Preis zu haben sein.