Pneumata: Launch-Trailer zum heutigen Release

Pneumata stellt die Frage nach der Grenze zwischen Realität und Wahnsinn und spielt in der düsteren Umgebung von Clover Hill, wo Mieter spurlos verschwinden und unheimliche Geräusche und Ereignisse den Alltag durchbrechen. Als Spieler schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivs, der seine bruchstückhaften Erinnerungen wiederherstellen muss, während er sich den Schrecken und Geheimnissen eines düsteren Psychothrillers stellt.

What do you think?