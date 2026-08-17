Pocketpair bremst Erwartungen an Palworld Version 1.1

Nach dem Full Release von „Palworld“ plant Entwickler Pocketpair das erste große Update v1.1, erteilt extremen Content-Erweiterungen wie neuen Kontinenten aber eine Absage.

Keine Megaprojekte für Update v1.1

Pocketpair hat die Brainstorming-Phase für das erste große Inhaltsupdate nach dem Verlassen des Early Access offiziell gestartet. Wer nun riesige Landmassen oder Dutzende neue Level-Stufen erwartet, wird enttäuscht. Community Lead John Buckley stellte auf X klar, dass das Studio keine einjährige Entwicklungszeit für Version 1.1 ansetzt. Mammutprojekte sind vorerst vom Tisch.

Das ist eine vernünftige Entscheidung. Pocketpair vermeidet damit die Gefahr des schleichenden Blähens, im Fachjargon Feature Creep genannt. Endlose Levelerhöhungen verwässern die Spielmechanik und zerstören das Balancing. Das Studio strebt ein kompaktes Update an, statt das Spiel künstlich aufzublähen.

Shot myself in the foot here, 1.7k comments later, but things like “add a new continent”, “add 20 more levels” and similarly massive undertakings are not really what we want to do with v1.1.



Open to ideas but, we’re not planning to spend a year making a massive update for 1.1😇 https://t.co/7pzc07M0VJ — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) August 14, 2026

Der Kurs unterscheidet sich von No Man’s Sky

Pocketpair grenzt sich bewusst von der Langzeit-Strategie anderer Live-Service-Titel ab. Das Studio hat bereits mehrfach betont, dass man nicht dem Pfad von „No Man’s Sky“ folgen wird. Endlose Updates über viele Jahre hinweg wird es für Palworld nicht geben. Das Spiel hat ein definiertes Ende, nach dem sich das Team neuen Projekten widmen wird.

Für ein Spiel, das laut Berichten rund 700 Millionen US-Dollar eingespielt hat, ist dieser Schritt ungewöhnlich bodenständig. Statt die Einnahmen in endlose Blöcke aus neuem Grind zu stecken, konzentriert man sich auf kleine, funktionale Anpassungen.

Pocketpair setzt auf Systempflege statt Verblendung. Für Spieler bedeutet das: Version 1.1 bringt eher feines Polishing und punktuelle Features als hunderte Stunden neuen Content. Das hält die Codebasis sauber und verhindert technologischen Wildwuchs. Ein sinnvoller Ansatz, der die Substanz des Spiels schützt.