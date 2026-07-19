Pocketpair plant die Zukunft von Palworld nach dem 1.0-Launch komplett ohne Abo-Zwang

Entwickler Pocketpair verzichtet trotz des massiven Erfolgs von Version 1.0 und Spitzenwerten von über 850.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam auf ein klassisches Live-Service-Modell.

Wie Head of Publishing John Buckley in einem aktuellen Interview klarstellte, war Palworld nie als Service-Game konzipiert und bleibt auch nach dem Verlassen des Early Access ein klassischer Kauftitel. Für die langfristige Expansion setzt das Studio stattdessen auf gezielte Content-Schübe und eigenständige Spin-offs wie das bereits angekündigte Palworld: Palfarm.

Die Technik-Grenze steht: Ausbau ohne Service-Korsett

Die Veröffentlichung von Version 1.0 am 10. Juli 2026 brachte tiefgreifende Änderungen in das Spielsystem. Insgesamt 72 neue Pal-Varianten – darunter 47 komplett neue Designs – schrauben den Gesamtkatalog auf 287 Kreaturen hoch. Dazu kommen frische Mechaniken wie die Radiant Gems für die Pal-Erweckung.

Laut Buckley stößt die technische Infrastruktur auf PC und Konsolen durch die schiere Größe der Spielwelt bereits an ihre absoluten Leistungsgrenzen. Ein permanenter, wöchentlicher oder monatlicher Update-Zyklus ist daher weder technisch sinnvoll noch wirtschaftlich geplant. Das Spiel ist in seinem aktuellen Zustand vollständig autark und lokal ohne Server-Zwang lauffähig.

Abkehr vom Standard: Die Industrie-Perspektive

Die Strategie von Pocketpair bricht mit dem aktuellen Trend der Spieleindustrie, jeden erfolgreichen Multiplayer-Titel in ein endloses Service-Modell zu pressen. Der Erfolg gibt ihnen recht. Die Spielerzahlen kletterten am Launch-Wochenende auf dem PC auf knapp 858.000 zeitgleiche Nutzer – die Konsolen-Plattformen von Xbox und PlayStation sind hierbei noch nicht einmal eingerechnet.

Anstatt das Hauptspiel durch unendliche Iterationen technisch zu destabilisieren, verlagert Pocketpair das Wachstum auf Ableger. Das für September angekündigte Palworld: Palfarm nutzt die etablierten Pal-Fähigkeiten für ein dediziertes Farming- und Aufbauspiel inklusive Crafting-, Mining- und Koch-Mechaniken. Das entlastet die Haupt-Engine.

Für Käufer bedeutet diese Klarstellung Planungssicherheit. Palworld bleibt ein klassisches Produkt ohne künstliche Content-Gestreckung, Battle-Pass-Druck oder permanente Online-Gänge. Der Fokus liegt auf soliden, abgeschlossenen Erweiterungen und dem Ausbau der Marke über Spin-offs, während das Hauptspiel technisch stabil gehalten wird. Wer das Spiel besitzt, behält ein funktionierendes, fertiges Produkt. Ohne Verfallsdatum.