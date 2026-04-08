Pokémon-Vibes im Weltraum: No Man’s Sky führt rundenbasierte Arena-Kämpfe ein

No Man’s Sky transformiert mit dem kostenlosen „Xeno Arena“ Update (v6.3) die bisher eher dekorativen Begleiter in kampfbereite Einheiten für ein neues, taktisches und rundenbasiertes Kampfsystem. Hello Games erweitert das Universum damit um eine tiefe RPG-Ebene, die das Sammeln und Züchten von Aliens erstmals in ein kompetitives Gameplay einbettet.

Taktik statt bloßes Streicheln

Hello Games macht in „No Man’s Sky“ Ernst mit dem „Gotta catch ‚em all“-Prinzip. Der Kern der Neuerung ist die Holo-Arena, an der ihr eure Kreaturen in Teams gegeneinander antreten lasst. Das ist kein hektisches Echtzeit-Gekloppe, sondern strategische Kost:

Acht Affinitäten & Synergien: Das Elementar-System (Feuer, Radioaktivität etc.) bestimmt Stärken und Schwächen. Ein radioaktives Wesen röstet frostbasierte Begleiter im Handumdrehen.

Das Elementar-System (Feuer, Radioaktivität etc.) bestimmt Stärken und Schwächen. Ein radioaktives Wesen röstet frostbasierte Begleiter im Handumdrehen. Individuelle Stats: Persönlichkeit, Klima-Herkunft und physische Größe beeinflussen jetzt aktiv das Kampfgeschehen. Ein riesiger Behemoth hält mehr aus, ist aber ein leichteres Ziel.

Persönlichkeit, Klima-Herkunft und physische Größe beeinflussen jetzt aktiv das Kampfgeschehen. Ein riesiger Behemoth hält mehr aus, ist aber ein leichteres Ziel. Morphogenetik: Über Kämpfe sammeln eure Aliens Erfahrung. Ihr schaltet Mutationen frei, die Agilität oder Durchschlagskraft verbessern.

Dass Hello Games den Companion-Speicher auf 30 Slots aufbohrt, ist die logische Konsequenz. Wer eine schlagkräftige Truppe für die neue Arena League aufbauen will, braucht Auswahl. Besonders cool: Der neue „Creature Survey“-Modus im Visier zeigt euch schon vor dem Zähmen, welches Kampf-Potenzial in einem wilden Tier steckt.

Mehr als nur ein Minigame?

Das Update ist überraschend tief verzahnt. In Raumstationen warten „System Champions“ (NPCs), die euch ordentlich fordern, während ihr in der Space Anomaly gegen echte Spieler antreten könnt. Mit Iteration: Oceanus gibt es zudem einen neuen Mentor, der tägliche Herausforderungen liefert, die für alle Spieler weltweit identisch sind – ein cleverer Schachzug, um die Community zum Strategie-Austausch zu zwingen.

Technisch sticht vor allem die Optimierung für die Nintendo Switch 2 hervor. 15 % mehr Rendering-Performance und verbessertes Lighting zeigen, dass Hello Games die neue Hardware-Power nutzt, um das prozedurale Universum stabiler zu machen. Auch PC-Spieler mit hohen Auflösungen profitieren vom neuen Tiled Lighting.

Ist das die Revolution? Für Entdecker, die bisher nur einsam Scans gesammelt haben, bietet „Xeno Arena“ eine völlig neue Motivation, Planeten nach dem „perfekten“ Kämpfer abzusuchen. Die strategische Tiefe mit Status-Effekten und Gen-Manipulation wirkt durchdacht und ist weit mehr als ein simpler Bonus. Wer allerdings mit rundenbasierten Kämpfen gar nichts anfangen kann, bekommt hier „nur“ ein weiteres optionales System. Dennoch: Für ein kostenloses Update ist der Umfang – inklusive neuer Fraktion und Belohnungen wie dem „Boundary Horror“ – wieder einmal beachtlich.

Wie sieht eure erste Team-Aufstellung aus – setzt ihr auf massive Tank-Kreaturen oder flinke Elementar-Spezialisten?