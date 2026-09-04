Polit-Zoff um GTA 6: Sheriffin und Justiz stellen sich gegen Miamis Werbe-Deal

Rockstar Games wollte Miami-Dade County für die Werbekampagne von „GTA 6“ komplett in Vice City verwandeln, doch lokale Behörden stoppen das Millionen-Projekt vorerst. Sheriffin Rosie Cordero-Stutz und Führungskräfte der Justiz laufen öffentlich gegen die Pläne der Kreisverwaltung Sturm.

Öffentliche Infrastruktur als Werbefläche für eine Kriminalsimulation

Das Konzept von Rockstar sieht vor, zentrale Verkehrsknotenpunkte des Landkreises Miami-Dade visuell an das Spiel anzupassen. Der Flughafen Miami International, das Nahverkehrsnetz aus Metromover und Metrorail sowie Terminals am Hafen PortMiami sollten großflächig foliert und umgestaltet werden.

Zusätzlich beinhaltet der Entwurf thematische Umbauten am Rickenbacker Beach, Branding auf Kanaldeckeln und ein voll ausgestattetes Aufnahmestudio namens „Vice City Radio Lab“ in der Hauptbibliothek von Downtown Miami. Die Verwaltung unter der demokratischen Bürgermeisterin Daniella Levine Cava strebt den finanziellen Ertrag für den hoch verschuldeten Landkreis an. Finanzielle Details zur Vertragssumme fehlen in den Vorlagen.

Ein Streit um Budgets und die Deutungshoheit über die Stadt

Sheriffin Rosie Cordero-Stutz lehnt die Kooperation aus prinzipiellen und taktischen Gründen ab. Die Darstellung von Gewalt gegen Gesetzeshüter und organisiertem Verbrechen im Spiel stehe im direkten Widerspruch zur Arbeit der lokalen Polizeikräfte. Commissioner Juan Carlos Bermudez stützt diese Haltung und verweist auf jahrzehntelange Investitionen in das Image der Region als Wirtschaftsstandort.

Der Konflikt fällt mitten in die Verhandlungen über den Haushalt für das Jahr 2027. Levine Cava bietet eine Budgetsteigerung für die Polizeibehörde um 6 Prozent an, Cordero-Stutz fordert 12 Prozent. Der Streit um die Werbekampagne dient beiden Seiten als Hebel in der laufenden Finanzdebatte.

Die Justiz verlangt Ausnahmen für ihre Gebäude

Die Führung der lokalen Gerichte wählt einen pragmatischen Ansatz. Chief Judge Ariana Fajardo und Gerichtsschreiber Juan Fernandez-Barquin forderten in einem gemeinsamen Schreiben lediglich die Freistellung aller Gerichtsgebäude von der Werbeaktion. Die Einnahmen für den Landkreis stellen sie generell nicht infrage.

Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung des für November 2026 angesetzten Kampagnenstarts steht aus. Die politischen Hürden vor Ort sind beträchtlich.

Rockstar Games versucht, eine reale Metropole in einen Werbeträger für ein Milliarden-Dollar-Projekt zu verwandeln, prallt aber an den üblichen Provinzfehden lokaler Mandatsträger ab. Für Spieler ist dieser Lokalposse-Zwischenfall ohne Belang: Der Release-Termin von „GTA 6“ am 19. November wird durch gestrichene Folierungen auf Bussen in Florida weder verschoben noch beschleunigt.