POOLS taucht ab – Ungewöhnliches Horror-Highlight jetzt als Demo verfügbar

Wer schon einmal ein verlassenes Schwimmbad betreten hat, kennt das Gefühl. Die Weite ist beruhigend und zugleich unheimlich. Genau dieses Spannungsfeld fängt POOLS ein – ein Spiel, das aus einer simplen Idee entstand und sich schnell zum Indie-Geheimtipp entwickelte. Ab dem 25. November 2025 wird das Spiel auf PS5 und PS VR2 spielbar sein, inklusive der kostenlosen „Chapter 0“-Erweiterung.

Demo gibt ersten Vorgeschmack

Schon jetzt können Spieler eine kostenlose Demo im PlayStation Store ausprobieren, zunächst als Flatscreen-Version. Ein Update mit PS VR2-Unterstützung folgt in Kürze. Wer die Demo spielt, taucht sofort in die besondere Atmosphäre ein: stille Korridore, stillstehendes Wasser und das ständige Gefühl, nicht allein zu sein.

POOLS entstand in Finnland als Projekt eines vierköpfigen Teams. Der Erfolg kam schnell: Auszeichnungen wie „Best Creative Achievement of the Year“ und eine 95%-Wertung auf Steam zeigen, wie stark das Konzept eingeschlagen hat. Mit dem PlayStation-Release öffnet sich das Spiel nun einer größeren Community. Besonders interessant dürfte der kostenlose PS VR2-Modus sein, der das Gefühl von Einsamkeit und Beklemmung intensiviert.

Warum das relevant ist

Für PlayStation-Spieler ist POOLS mehr als ein weiterer Indie-Titel. Es ist ein Erlebnis, das weniger auf klassisches Gameplay als auf Atmosphäre und Stimmung setzt. VR könnte dem Spiel eine neue Dimension geben. Die entscheidende Frage bleibt: Wird POOLS auf PlayStation ähnlich einschlagen wie auf dem PC – oder bleibt es ein Nischenhighlight für Fans ungewöhnlicher Konzepte?

Mit dem PlayStation-Release von POOLS öffnet sich ein faszinierendes Erlebnis für ein neues Publikum. Ab dem 25. November könnt ihr selbst herausfinden, wie tief die stillen Wasser wirklich gehen.