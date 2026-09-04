Pop-Punk-Zombie schlägt zu: Demo zu Stupid Never Dies jetzt spielbar

SEGA und Studio GPTRACK50 haben während der aktuellen PlayStation State of Play eine Anspielversion zu „Stupid Never Dies“ veröffentlicht. Die Demo steht ab sofort auf PC via Steam sowie für PlayStation 5 bereit.

Spieler schlüpfen in die Rolle des verliebten Zombies Davy, der sich durch Monsterhorden kämpft. Der Testumfang umfasst die ersten zwei Spielstunden inklusive der einleitenden Zwischensequenz. Genug, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

Zwei Stunden Trash-Action und Fress-Mechanik

Das Gameplay setzt auf extrem schnelles Wachstum über das sogenannte Style-Eat-System. Davy frisst die Kerne besiegter Gegner, um deren Fähigkeiten direkt zu übernehmen und sein Aussehen zu verändern. Über Body Hack lässt sich sein Körper mit gewonnener Technologie an Armen, Beinen und Kopf aufrüsten. Der Davy Burst fungiert dabei als temporärer Stat-Boost, der durch kontinuierliche Treffer aufgeladen wird.

Zwei Bosskämpfe sind in der Testversion ebenfalls enthalten: der feurige Afreet mit seiner Gravitationskontrolle sowie Phoenix Zaza Hotfeathers. Der Spielfortschritt aus der Anspielphase lässt sich zum Release in die Vollversion übertragen.

Parallel zum Start der Demo zeigte ein neuer Trailer weitere Charaktere des Spiels. Darunter befinden sich die vier Generäle des Antagonisten KOM: der kampfsüchtige Surtr R.S., der schier unsterbliche Dragul, die besessene Takiyasha-Hime und der berechnende Werwolf Wolfgang.

Digital vorbestellbar ist der Titel ab sofort auf beiden Plattformen. Käufer der Glorious Idiot Edition erhalten unter anderem 48 Stunden Vorabzugriff ab dem 19. Oktober 2026.

Das Absaugen von Gegner-Skills über den Style-Eat verleiht dem schnellen Kampfsystem eine angenehm wilde Dynamik. Ob das arg abgedrehte Charakterdesign aus Feuer-Bossen und Müll-Phönixen auf Dauer trägt, muss der finale Release erst beweisen.