Latest

Pop-Punk-Zombie schlägt zu: Demo zu Stupid Never Dies jetzt spielbar

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

SEGA bringt die Demo zu Stupid Never Dies auf PS5 und Steam. Testet die ersten zwei Stunden des Pop-Punk-Action-RPGs mit Speicherdaten-Übernahme.

Stupid Never Dies

SEGA und Studio GPTRACK50 haben während der aktuellen PlayStation State of Play eine Anspielversion zu „Stupid Never Dies“ veröffentlicht. Die Demo steht ab sofort auf PC via Steam sowie für PlayStation 5 bereit.

Spieler schlüpfen in die Rolle des verliebten Zombies Davy, der sich durch Monsterhorden kämpft. Der Testumfang umfasst die ersten zwei Spielstunden inklusive der einleitenden Zwischensequenz. Genug, um sich einen Eindruck zu verschaffen.

Zwei Stunden Trash-Action und Fress-Mechanik

Das Gameplay setzt auf extrem schnelles Wachstum über das sogenannte Style-Eat-System. Davy frisst die Kerne besiegter Gegner, um deren Fähigkeiten direkt zu übernehmen und sein Aussehen zu verändern. Über Body Hack lässt sich sein Körper mit gewonnener Technologie an Armen, Beinen und Kopf aufrüsten. Der Davy Burst fungiert dabei als temporärer Stat-Boost, der durch kontinuierliche Treffer aufgeladen wird.

Zwei Bosskämpfe sind in der Testversion ebenfalls enthalten: der feurige Afreet mit seiner Gravitationskontrolle sowie Phoenix Zaza Hotfeathers. Der Spielfortschritt aus der Anspielphase lässt sich zum Release in die Vollversion übertragen.

Parallel zum Start der Demo zeigte ein neuer Trailer weitere Charaktere des Spiels. Darunter befinden sich die vier Generäle des Antagonisten KOM: der kampfsüchtige Surtr R.S., der schier unsterbliche Dragul, die besessene Takiyasha-Hime und der berechnende Werwolf Wolfgang.

More Read

Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance: Demo startet gratis mit Sephiroth-Bossfight
Phantom Blade Zero Release
Phantom Blade Zero: Demo-Eintrag im PlayStation Store vorzeitig gesichtet
Monster Hunter Wilds Ascendance
Monster Hunter Wilds: Kostenlose Prolog-Demo ab sofort spielbar

Digital vorbestellbar ist der Titel ab sofort auf beiden Plattformen. Käufer der Glorious Idiot Edition erhalten unter anderem 48 Stunden Vorabzugriff ab dem 19. Oktober 2026.

Das Absaugen von Gegner-Skills über den Style-Eat verleiht dem schnellen Kampfsystem eine angenehm wilde Dynamik. Ob das arg abgedrehte Charakterdesign aus Feuer-Bossen und Müll-Phönixen auf Dauer trägt, muss der finale Release erst beweisen.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

PS5 Pro Enhanced: Sony macht Druck auf Rockstar für GTA 6

Sonys Kriterien für das PS5 Pro Enhanced Badge setzen Rockstar bei GTA…

32 Kommentare

GTA 6 DualSense: Sony stellt Sonderedition im Neon-Design vor

Sony kündigt eine Limited Edition des DualSense-Controllers zu GTA 6 an. Alle…

12 Kommentare

GTA 6: 31 Millionen Zuschauer beweisen mal wieder, dass Gamer-Prinzipien käuflich sind

31,1 Mio. Aufrufe für GTA 6 auf Netflix zeigen: Gamer akzeptieren Paywalls…

38 Kommentare

You Might Also Like