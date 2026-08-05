Populäres PS5-Feature im Anmarsch: Xbox zieht bei Erfolgen bald nach

Microsoft verpasst dem Gamerscore ein längst überfälliges System-Update und belohnt 100-Prozent-Spieler bald mit einer eigenen Auszeichnung. Xbox-CEO Asha Sharma bestätigte auf X, dass ein Äquivalent zu den Platin-Trophäen noch in diesem Jahr erscheint.

Ende der Punkte-Einerlei

Sony macht es seit der PlayStation 3 vor. Wer dort jedes einzelne Ziel erreicht, schaltet die Platin-Trophäe frei. Ein sichtbares Abzeichen auf dem Profil, das sofort zeigt: Dieser Titel wurde komplett gemeistert.

Auf der Xbox gab es für denselben Aufwand bisher meist nur 1.000 Punkte. Gamerscore ist nett für den Gesamtzähler. Für einzelne Spiele fehlt die besondere Belohnung vollkommen. Microsoft reagiert nun direkt auf das Feedback der Community. CEO Asha Sharma stellte auf X klar, dass das Team an einer entsprechenden Funktion schraubt und der Release noch für spätere Monate in diesem Jahr geplant ist.

Team is working on something for later this year! — ASHA (@asha_shar) August 5, 2026

Spannend bleibt die technische Lösung für DLCs und nachträglich hinzugefügte Erfolge. Verliert man die Auszeichnung wieder, wenn Updates neue Achievements bringen? Oder zählt rein das Hauptspiel? Microsoft muss hier eine saubere Logik abliefern, damit die Freischaltung ihren Wert behält.

Sony hat die Platin-Trophäe jedenfalls nicht für sich alleine gepachtet. Natürlich schaut Microsoft hier beim Konkurrenten ab und kopiert ein Konzept, das auf der PlayStation seit fast zwei Jahrzehnten hervorragend funktioniert. Aber ganz ehrlich: Wen juckt das? Gute Ideen gehören übernommen, wenn sie das Spielerlebnis auf der eigenen Plattform spürbar verbessern.

Wer stundenlang alles aus einem Titel herausholt, will dafür am Ende mehr als eine sterile Zahl auf dem Konto sehen. Es ist kein Dreistheits-Award, sondern schlicht die Erfüllung eines längst überfälligen Community-Wunsches und längst überfällig.

Das Gamerscore-System brauchte nach all den Jahren dringend frischen Wind. Wenn die Umsetzung sitzt, bekommt die Jagd nach Vollständigkeit auf der Xbox endlich den Reiz zurück, den PlayStation-Spieler seit Generationen schätzen.

Reicht euch das neue System als Anreiz für den 100-Prozent-Run oder zählt am Ende doch nur die reine Gamerscore-Zahl auf eurem Profil?