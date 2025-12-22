POSTAL 4: No Regerts bekommt Free-Roam-Update – mehr Chaos, mehr Freiheit

POSTAL 4: No Regerts hat mit dem jüngsten „Free Roam, Free Regert“-Update ein echtes Upgrade erhalten. Running With Scissors öffnet die Schleusen und lässt Spieler in Edensin los, ohne Zeitdruck, dafür mit deutlich mehr Spielraum für Eskalation oder Experimente.

Was der Free-Roam-Modus verändert

Der neue Free-Roam-Modus ist mehr als ein Häkchen auf der Feature-Liste. Statt Missionsketten und klarer Tagesstruktur gibt es einen endlosen Tag, in dem ihr Edensin frei erkundet. Nebenjobs, Sammelobjekte und absurde Begegnungen ergeben sich hier organisch – oder auch nicht, wenn ihr lieber Chaos stiftet. Das passt prima zur DNA von POSTAL, das jeher durch weniger Vorgaben und mehr Konsequenzen aus eigenen Entscheidungen geprägt ist.

Für Veteranen ist das eine Einladung, bekannte Orte neu zu erleben. Für Neulinge ein deutlich entspannterer Einstieg, weil nichts drängt und alles ausprobiert werden darf.

Über 150 Anpassungen

Neben dem Free Roam bringt das Update eine erstaunlich breite Palette an Verbesserungen. Waffenmodelle wurden sichtbar überarbeitet, Animationen sind flüssiger und NPCs reagieren nachvollziehbarer auf Gewalt – oder deren Abwesenheit. Selbst nicht-tödliche Optionen wurden ausgebaut, inklusive skurriler Details wie veränderter Bewegungen nach Verletzungen.

Auch kleinere Errands bekamen neue Varianten oder alternative Lösungswege. Das mag unspektakulär klingen, sorgt aber dafür, dass sich POSTAL 4: No Regerts weniger roh und deutlich runder anfühlt als zuvor.

Dieses Update macht aus POSTAL 4 kein anderes Spiel. Tonfall, Geschmackgrenzen und Anarchie bleiben unverändert. Aber es ggibt denSpielern mehr Kontrolle darüber, wie sie dieses Chaos erleben wollen. Genau darin liegt die Stärke des Updates, nicht im Schockwert, sondern in der Offenheit.

Ob das langfristig neue Spieler anzieht oder vor allem die Community stärkt, wird sich zeigen. Für alle, die POSTAL 4 bereits mochten, ist „Free Roam, Free Regert“ ein willkommender Schritt nach vorn. Und für Skeptiker vielleicht der Moment, dem Spiel noch eine Chance zu geben.

POSTAL 4: No Regerts ist Teil des großen Januar-Sales im PlayStation Store und ab sofort für alle Spieler verfügbar.