POSTAL 4: No Regerts – Schlimmer geht immer, bald für PS5

Die einzigen beiden, die der Katastrophe unbeschadet entkommen sind, der glücklose Jedermann, der als POSTAL Dude bekannt ist, und sein treuer Begleiter Champ. Beide fahren ziellos durch die sengenden Wüsten von Arizona, auf der Suche nach einem neuen Ort, den sie ihr Zuhause nennen können. Nachdem eine zufällige Raststätte an einer Tankstelle mit ihrem gestohlenen Auto, Wohnwagen und dem Rest ihrer weltlichen Besitztümer endet, ist alles, was der Dude scheinbar von seinem Namen übrig hat, seine Hundekohorte und sein Bademantel, und keiner von ihnen riecht besonders gut.

Irgendwie immer totaler Crap, aber dennoch beliebt. Das ist die Postal-Serie von Running With Scissors, die den jüngsten Ableger POSTAL 4: No Regerts in Kürze auf die PS5 und PS4 bringen.

