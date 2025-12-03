POSTAL: Bullet Paradise – Der Kult kehrt zurück, Koop-Chaos trifft Bullet-Heaven

POSTAL ist keine Serie, die man „nebenbei“ spielt. Entweder man liebt den bitterbösen Humor, oder man schaltet schon beim Intro ab. Mit POSTAL: Bullet Paradise versucht Running With Scissors nun etwas, das man dem Franchise so nicht zugetraut hätte: ein kooperatives Bullet-Heaven aus der Ich-Perspektive, das 2026 zuerst auf PC erscheint und später auf PS5, PS4 und Switch folgt. Und ja, das klingt genau so wahnsinnig, wie es gemeint ist.

Ein POSTAL-Multiversum, das sich selbst nicht zu ernst nimmt

Statt eines typischen Shooters wirft POSTAL: Bullet Paradise den „Dude“ in ein dystopisches Zukunftsszenario, in dem wirklich alles versucht, dich umzubringen: Roboter, Konzernkultisten, Mutanten – basically das Best-Of des Chaos. Ihr wählt aus mehreren Dudes aus unterschiedlichen POSTAL-Zeiten, alle mit eigenen Werten und (natürlich) problematischen Attitüden.

Was sich anfangs wie ein Gimmick anhört, könnte für Fans tatsächlich Spannung bringen. Denn POSTAL hatte über die Jahre viele Gesichter, von klassisch zynisch bis maximal absurd. Jetzt treffen sie erstmals aufeinander, inklusive Referenzen auf POSTAL 1, 2, 3, 4 und Brain Damaged. Wer die Serie kennt, wird hier ständig irgendwo ein Déjà-vu haben.

Koop-Chaos statt Solo-Anarchie

Bullet-Heaven-Design lebt davon, dass der Bildschirm irgendwann nur noch aus Projektilen besteht, und das Spiel scheint genau darauf hinzuarbeiten. Online-Koop soll eine zentrale Rolle spielen: Gemeinsame Builds, gegenseitiges Wiederbeleben, geteilte Eskalation. Das ist eine interessante Abkehr vom früheren POSTAL-Gefühl, das oft bewusst einsam und nihilistisch wirkte. Jetzt entsteht eher ein „Komm, wir stürzen gemeinsam ins Verderben“-Vibe.

Der Bau von improvisierten Waffen – von Schrottflinten bis hin zu fragwürdigen Bombenbauten – passt perfekt zum POSTAL-Ton. Entscheidend wird sein, ob das Upgrade-System genug Tiefe bietet, um mehr zu sein als purer Slapstick. Der Entwickler verspricht „spürbare Progression“ und Synergien, die nach und nach freigeschaltet werden. Klingt gut, aber das muss sich im Praxistest beweisen.

Was bedeutet Bullet Paradise für die Serie?

POSTAL hat sich immer wieder neu erfunden, mal erfolgreich, mal weniger. POSTAL: Bullet Paradise wirkt wie der bisher mutigste Versuch, die Marke für neue Spieler zu öffnen, ohne den harten Kern zu verlieren. Koop, Multiversum-Fanservice, klare Fokussierung auf Wiederspielwert – das ist bewusst massentauglicher als die alten Spiele, aber immer noch schräg genug, um POSTAL zu bleiben.

Ob das funktioniert, hängt am Ende weniger am Humor als am Gameplay. Ein Bullet-Heaven braucht Flow, klare Builds und das Gefühl, mit jedem Run stärker zu werden. Wenn Goonswarm Games das hinbekommt, könnte POSTAL: Bullet Paradise mehr sein als ein Gag im Steam-Katalog.

Oder anders gefragt: Reicht schwarzer Humor allein, oder muss ein POSTAL-Spiel 2026 spielerisch mehr liefern als nur Explosionen und Referenzen?