Postal Redux erscheint mit vier Jahren Verspätung auf PS4

Reichlich spät, aber besser als nie! Das gilt inzwischen auch für Postal Redux, das eigentlich schon 2016 für PlayStation 4 erscheinen sollte. Nun strebt Publisher MD Games einen Release im März an.

Postal Redux ist das HD-Remake des berüchtigten ersten Ausflugs des Postal Dude. Vor euch liegt eine psychologische Reise mit originalgetreu nachgebildeten hochauflösenden Assets, überarbeiteter Musik, Sounds und Dialogen, sowie einem überarbeiteten und modernisierten Gameplay.

Postal Redux selbst spielt noch immer in einer Welt, die verrückt geworden ist. Jeder ist bis unter die Zähne bewaffnet und die Polizei stets über-aggressiv und schnell mit dem Finger am Abzug. In der Rolle des Post Dude, ein Mann der nach seinen eigenen Regeln lebt und am Rande der Vernunft taumelt, schlägt mit einem High-Power Arsenal zurück – ganz nach dem Motto: Töte oder werde getötet.

Postal Redux umfasst außerdem den neuen Rampage-Mode, der die Fans von Postal völlig ausflippen lassen wird. Der abgedrehte Spielmodus belohnt die Spieler für eine aggressive Vorgehensweise, in dem man für jeden Kill in Folge weitere Multiplikatoren erhält. Am Ende jeden Levels erhält man zudem einen Score und eine Note, welche die Spieler in Rampage dazu anhalten sollen, die Levels immer und immer wieder zu spielen, andere Strategien auszuprobieren und dabei völlig auszurasten, um so seinen Score weiter zu steigern.

The Carnival als neues Level

Mit The Carnival beinhaltet Postal Redux außerdem ein komplett neues Level, bei dem die Spieler einen Vergnügungspark erkunden können, einschließlich klassischer Fahrgeschäfte, sowie gibt es ein völlig neues Ende, das mehr der Psyche des Postal Dude entspricht.

Postal Redux erscheint am 05. März 2021 für PlayStation 4.