PowerA stellt schicke Docking Station für PlayStation Portal vor

Wenn der Handheld zum festen Bestandteil des Gaming-Setups wird, darf auch das Zubehör nicht wie ein Nachgedanke wirken. Die PlayStation Portal ist mittlerweile für viele mehr als nur ein nettes Add-on – und genau hier setzt PowerA mit seiner neuen, offiziell lizenzierten Ladestation inklusive Lumectra RGB-Feature an, die als offiziell lizenziertes Zubehör erscheint.

Funktionalität trifft Design

Die PowerA-Ladestation für PlayStation Portal richtet sich an alle, die ihr Gerät nicht nur aufladen, sondern auch sichtbar in Szene setzen wollen. Einfach einschieben, aufstellen, fertig – das Dock hält den Remote Player stabil und griffbereit. Ideal für Schreibtisch, Regal oder Nachttisch.

Im Inneren sorgt ein beschwerter Sockel für Standfestigkeit, während außen fünf wählbare RGB-Beleuchtungsmodi den Ladeprozess visuell untermalen. Eine berührungsempfindliche Taste an der Station schaltet durch Modi wie „Regenbogenatmung“, „Zyklus“ oder einfach nur „Aus“ – je nach Tagesform oder Setup-Stimmung.

PowerA Ladecase für PlayStation Portal

Technisch solide – mit einem kleinen Extra

Mitgeliefert werden außerdem ein 1,5 Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel sowie ein magnetischer USB-C-Ladeadapter. Letzterer macht den Ein- und Ausbau der PlayStation Portal angenehm einfach und schützt gleichzeitig den Anschluss vor unnötigem Verschleiß.

Die Stromversorgung läuft – wie zu erwarten – über USB. Wer den Remote Player also direkt an der PS5 laden möchte, kann das problemlos tun. Natürlich funktioniert die Ladestation auch an jedem anderen USB-Netzteil oder PC-Port.

Die PowerA-Ladestation für die PlayStation Portal wirkt auf den ersten Blick als genau das, was sie sein soll: funktional, hochwertig verarbeitet und optisch ansprechend – ohne Schnickschnack. Vielleicht kein Must-have, aber ein sinnvolles Upgrade für alle, die ihr Handheld-Gerät regelmäßig nutzen und ordentlich aufbewahren wollen.

PowerA hat außerdem ein praktisches Hardcover-Case, mit dem die PlayStation Portal durchweg gut geschützt ist. Einige Eindrücke dazu liefert euch unser damaliges Review.