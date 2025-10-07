PowerWash Simulator 2 – Saubere Rückkehr im Oktober mit Split-Screen und jeder Menge Schaum

Wer hätte gedacht, dass das Gefühl, Dreck von digitalem Beton zu spritzen, Millionen begeistert? PowerWash Simulator 2 führt dieses eigenwillige Erfolgsrezept fort, mit neuen Features, technischem Feinschliff und noch mehr Entspannung im Chaos des Alltags. Der Nachfolger von FuturLab erscheint am 23. Oktober für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC zum Preis von 24,99 €.

Mehr als ein Upgrade – neue Tools, neue Dimensionen

Auf den ersten Blick bleibt alles beim Alten: Hochdruck, Schaum, Zufriedenheit. Doch PowerWash Simulator 2 erweitert das Prinzip um sinnvolle Details. Neu ist etwa der Split-Screen-Modus, der es erlaubt, auf der Couch gemeinsam zu reinigen, zusätzlich zum bekannten Online-Koop für bis zu vier Spieler mit geteilter Progression. Auch spielerisch legt FuturLab nach. Mit Abseilen und Scherenbühnen lassen sich Gebäude jetzt aus allen Winkeln bearbeiten, während Multi-Stage-Jobs dynamisch neue Bereiche freischalten.

Die Entwickler sprechen außerdem von verbesserten Visuals und neuer Ausrüstung, darunter anpassbare Nozzles, Reinigungsmittel und Werkzeuge. Für Fans der ruhigen Progression dürfte der überarbeitete Karrieremodus mit 38 Aufträgen das Herzstück bleiben.

Zwischen Entschleunigung und Suchtgefahr

Spannend ist, dass PowerWash Simulator 2 mehr Eigenleben bekommt. Das neue Home-Base-System erlaubt es, Möbel zu restaurieren und das eigene Hauptquartier zu gestalten, fast schon ein Mini-Haushaltssimulator. Und ja, Katzen sind wieder dabei: Ulysses und ihre Kätzchen folgen euch treu, fordern Streicheleinheiten und verleihen dem Spiel diese seltsam beruhigende Note, die schon den ersten Teil ausmachte.

FuturLab scheint verstanden zu haben, dass der Reiz des Spiels nicht in Action oder Konkurrenz liegt, sondern in der Ruhe des Moments. Ob die neue Vielfalt diese Zen-Erfahrung vertieft oder überlädt, bleibt abzuwarten, doch das Fundament wirkt stabiler denn je.

PowerWash Simulator 2 bleibt sich treu, öffnet sich aber spielerisch und sozial. Die Balance zwischen „mehr Features“ und „mehr Entspannung“ dürfte entscheidend sein. Vielleicht ist das ja die perfekte Metapher für unsere Zeit: Putzen, um den Kopf frei zu bekommen.