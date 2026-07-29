Pragmata 2: Millionenerfolg auf dem Mond ebnet Weg zum Nachfolger

Nach 2,51 Millionen verkauften Einheiten in drei Monaten stellt Capcom die Weichen für ein „Pragmata 2“. Der Sci-Fi-Ausflug von Hugh und Androidin Diana hat sich für den japanischen Publisher überraschend schnell bezahlt gemacht.

Sechs Jahre Entwicklungszeit und etliche Verschiebungen nagten an den Nerven der Community. Das Risiko war riesig. Ein komplett neues Franchise ohne bestehende Fanbase auf den Mond zu schicken, geht in der heutigen Branche oft schief.

Doch der Mut hat sich ausgezahlt. Rob Dyer von Capcom USA stellte klar, dass sich der lange Atem gelohnt hat. Mit 2,51 Millionen Verkäufen im ersten Quartal übertraf das Spiel die internen Erwartungen deutlich. Die Wahrscheinlichkeit für einen Nachfolger steht laut Capcom Corporate Officer Yoshikazu Shimauchi extrem hoch.

Das Gameplay rund um Hacking-Mechaniken, Rätsel und Action auf der kalten Mondstation kam an. Vor allem die Chemie zwischen Protagonist Hugh und seiner Begleiterin Diana trug das Abenteuer durch die Medien.

Das Resident Evil-Fundament trägt neue Ideen

Capcom profitiert von einer extrem starken Phase. Während „Pragmata“ als neue Marke glänzt, spülen die etablierten Reihen weiterhin Rekordsummen in die Kassen. „Resident Evil Requiem“ steht bei 8 Millionen Einheiten, das Remake von „Resident Evil 4“ knackte die 16 Millionen, und „Resident Evil 2“ führt das Franchise mit 19,75 Millionen Verkäufen an.

Genau dieser Puffer gibt Entwicklern den nötigen Freiraum für Experimente. Wenn Resident Evil das Geld einspielt, darf auf dem Mond getrickst und gehackt werden. Eine Entwicklung, die uns Spielern am Ende genau die frischen Ideen liefert, die wir sonst oft vermissen.

Ein Sequel ist so gut wie sicher, aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Zwischen der ersten Ankündigung und dem fertigen Spiel verging ein halbes Jahrzehnt. Bis wir „Pragmata 2“ wirklich spielen, wird viel Zeit vergehen. Der Erfolg zeigt aber, dass neue IPs auf dem Markt eine echte Chance haben.