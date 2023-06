PRAGMATA auf unbestimmte Zeit verschoben, neuer Trailer

PRAGMATA ist ein Action-Adventure für PS5 und Xbox Serie X, das in einer dystopischen Welt auf dem Mond der nahen Zukunft spielt. Der Titel erzählt eine tiefgründige Geschichte in einem atemberaubenden Setting, das die Funktionen und Möglichkeiten der Hardware der nächsten Generation voll ausschöpft. Ziel ist es, eine neue Kern-Franchise zu schaffen, die über viele Jahre, wenn nicht noch länger, Bestand haben wird.

Immerhin gab es die ersten Gameplay-Szenen zu dem Current-Gen Only Titel, die das Warten darauf etwas entschädigen. In einem kurzen Update ergänzt man:

