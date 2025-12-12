Latest

Pragmata: Capcom bestätigt Release im April 2026 – Demo angekündigt

Capcom datiert Pragmata auf den 24. April 2026 und kündigt eine Demo an. Das Sci-Fi-Abenteuer erscheint für PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2.

Mark Tomson
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
pragmata teaser

Das lange verschobene Sci-Fi-Abenteuer Pragmata hat endlich einen festen Releasetermin – 24. April 2026. Zusätzlich soll es eine spielbare Demo geben, die vor dem Launch auf allen Plattformen erscheinen wird. Nach Jahren der Funkstille ist dies der finale Lichtblick, Capcom will zeigen, dass das Projekt lebt und technisch stabil dasteht.

Demo, Story-Fokus und Switch-2-Version

Was wir sicher wissen: Pragmata bleibt ein storygetriebenes Action-Abenteuer, angesiedelt in einer nahen Zukunft, in der der Astronaut Hugh und das Android-Mädchen Diana aus einer zerstörten Erdumgebung auf einer kalten, verlassenen Mondstation ums Überleben kämpfen. Die neue Demo soll laut Capcom einen frühen Abschnitt abdecken, inklusive der Kernmechanik rund um Dianas Hacking-Fähigkeiten.

Spannend ist auch die Hardwarefrage. Capcom bestätigt, dass Pragmata parallel für PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2 erscheint. Noch ist unklar, wie stark die Switch-2-Version technisch skaliert, aber Capcom zeigt sich ungewöhnlich offensiv in der Kommunikation, was meistens bedeutet: Der Port ist weiter als gedacht. Spekulationen über 60 FPS oder Raytracing im Handheld-Betrieb halte ich für überzogen – Capcom selbst sagt dazu nichts.

Trailer liefert neuen Kontext

Der neue Trailer mischt ruhige Charaktermomente mit schnellen Szenen aus dem Mondlabor. Dabei fällt auf, dass Capcom deutlich mehr Dialoge zeigt als in früherem Material. Das könnte darauf hindeuten, dass Pragmata stärker auf Beziehung und Atmosphäre setzt als auf Daueraction. Genau das könnte die IP definieren: etwas Eigenes, nicht noch ein Standard-Sci-Fi-Shooter.

Nach Jahren der Unklarheit wirkt Pragmata erstmals greifbar. Ob Capcom die hohen Erwartungen erfüllen kann, bleibt offen. Die entscheidende Frage ist, ob die Mischung aus ruhiger Sci-Fi-Story, taktischer Action und Dianas Hacking-System tatsächlich trägt. Die Demo wird der Moment sein, an dem Spieler entscheiden, ob sich die Wartezeit gelohnt hat.

Weitere Eindrücke aus dem Spieler lieferte bereits unser Hands-On von der Gamecom 2025.

