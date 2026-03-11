Pragmata: Capcom meldet Millionen-Erfolge noch vor früherem Release

Capcom hat den Release-Termin von „Pragmata“ kürzlich vom 24. April auf den 17. April 2026 vorverlegt. Gleichzeitig erreicht das Sci-Fi-Projekt mit jeweils zwei Millionen Wunschlisten-Einträgen und Demo-Downloads signifikante Meilensteine vor der Veröffentlichung.

Nachdem es seit der ersten Ankündigung im Jahr 2020 jahrelang kaum Informationen zu Pragmata gab, verdichten sich nun die Ereignisse kurz vor dem Launch. Dass ein Publisher ein Spiel nicht verschiebt, sondern den Termin um eine Woche nach vorn zieht, ist im aktuellen Marktumfeld ungewöhnlich.

Hacking statt Dauerfeuer

Jüngste Eindrücke aus der Demo konkretisieren das bisher vage Gameplay. Spieler übernehmen die Kontrolle über den Techniker Hugh, der zusammen mit dem Androiden-Mädchen Diana auf einer Mondstation gegen eine feindliche KI antritt.

Die Kämpfe weichen von klassischen Shootern ab: Gegner erleiden durch direkten Beschuss kaum Schaden. Stattdessen bildet ein Hacking-Minispiel den Kern der Konfrontationen. Erst nach einem erfolgreichen Hack sind die Roboter-Feinde verwundbar. Das Gameplay erzwingt somit eine Priorisierung von Zielen und schnelles Movement, während Diana als Begleiterin fungiert und je nach Performance des Spielers unterschiedliche Interaktionen auslöst.

„Hugh, sieh mal – Millionen von Menschen freuen sich auf unser Spiel!“



Pragmata hat 2 Millionen Wunschlisten-Einträge und 2 Millionen Demo-Downloads erreicht. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung!#PRAGMATA pic.twitter.com/8HVjgrYvyW — CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) March 10, 2026

„Resident Evil auf dem Mond“

In der Community wird das Spielprinzip nach den ersten Anspiel-Sessions bereits intensiv eingeordnet. Nutzer vergleichen das Spielgefühl mit einer Mischung aus Resident Evil und Gunvolt. Besonders das Hektik-Management wird hervorgehoben: Spieler müssen sich durch Gegnerhorden manövrieren und gezielt Prioritätsziele hacken, während sie schwächeren Einheiten ausweichen.

Ein spielerisches Detail sorgt zudem für positives Feedback: Diana fertigt am Ende der Demo individuelle Zeichnungen an, deren Motiv von der erzielten Spielzeit abhängt. Dieser kleine Motivationsfaktor scheint bei den Spielern gut anzukommen und unterstreicht die Bindung zwischen dem Protagonisten-Duo.

Die Demo ist ab sofort verfügbar und dient als Benchmark für das Hacking-basierte Kampfsystem. Wer auf klassische Third-Person-Action ohne Minispiel-Komponente hofft, sollte die Demo vor dem Kauf testen, da das Hacking-Element die Kampfgeschwindigkeit maßgeblich bestimmt.