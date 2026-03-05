Pragmata: Capcom zieht den Release vor und zeigt uns Diana in Action

Endlich konkrete Antworten aus dem Mondstaub: Der neue Trailer zu Pragmata räumt beim heutigen Capcom Spotlight mit der jahrelangen Ungewissheit auf. Dass Capcom den Release jetzt sogar um eine volle Woche auf den 17. April 2026 vorzieht, ist nach der ewigen Wartezeit das beste Signal, das sie uns senden konnten.

Die Spieler haben lange genug gewartet, und dieser Vorstoß zeigt: Das Spiel ist fertig und Capcom hat vollstes Vertrauen in Hugh und Diana.

Ein Duo gegen den Lunar-Wahnsinn

Der frische Trailer macht unmissverständlich klar, dass die Dynamik zwischen dem Protagonisten Hugh Williams und seiner Android-Begleiterin Diana das Herzstück des Gameplays bildet. Besonders spannend wirkt das „Hacking-System“, das über bloße Menü-Spielereien hinausgeht.

Diana agiert im Kampf als strategisches Gehirn: Während wir mit Hughs Arsenal – von der Standard-Grip-Gun bis zu schweren Geschützen – auf die Gegner feuern, muss Diana deren Panzerung per Hacking-Minigame knacken. Wenn sie im Trailer um Erlaubnis für „kontrollierte Gewalt“ bittet, spürt man sofort, dass uns hier kein stumpfer Shooter, sondern ein taktisches Sci-Fi-Abenteuer mit echtem Team-Fokus erwartet.

Der Traum von der Erde

Die Atmosphäre in der 3D-gedruckten Forschungsstation wirkt beklemmend, fast schon klinisch tot. Der Trailer zeigt uns neue Areale, die durch das mysteriöse „Lunafilament“ fast wie verzerrte Versionen irdischer Orte wirken. Die Wucht der „Moonquakes“ und das Design der „Walkers“ – jene Roboter, die uns ans Leder wollen – lassen darauf schließen, dass die Umgebung selbst unser größter Feind wird.

Die Mischung aus Hightech-Action und der emotionalen Bindung zwischen Hugh und Diana wirkt erfrischend unverbraucht. Die Hacking-Mechanik bringt eine taktische Ebene rein, die man so im Action-Genre selten sieht. Dass wir bereits am 17. April loslegen dürfen, nimmt den Druck vom Kessel – Pragmata ist kein Mythos mehr, sondern greifbare Sci-Fi-Kost, die technisch absolut beeindruckt.

Glaubt ihr, Diana ist nur eine KI-Begleiterin oder steckt hinter ihrem Wunsch, zur Erde zu gehen, ein größeres Geheimnis?