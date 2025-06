Pragmata: Capcoms neue Sci-Fi-Marke zeigt endlich Leben, Release & Trailer

Nach Jahren der Funkstille meldet sich Pragmata mit einem neuen Trailer und einem überarbeiteten Release-Ziel zurück: 2026. Capcoms neue Sci-Fi-IP war ursprünglich bereits für 2022 angekündigt, verschwand dann aber in der Versenkung. Jetzt gibt es endlich wieder Material – und die Richtung des Spiels wirkt klarer als je zuvor.

Zwei Maschinen gegen die Leere

Laut aktuellen Informationen, die Capcom selbst sowie Leaks nahe dem Entwicklerumfeld liefern, spielt Pragmata auf einem verlassenen Mond – einer gescheiterten Kolonie der Menschheit. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt stehen zwei Roboter, die sich offenbar entschieden haben, die Verbindung zur Erde endgültig zu kappen. Statt die Mission zu retten, beginnen sie einen eigenen Weg – und damit auch eine Suche nach Identität.

Spieler übernehmen die Kontrolle über genau diese beiden Maschinen. Im Lauf der Geschichte, so die Beschreibung, entwickeln sie zunehmend menschliche Eigenschaften – emotional wie auch in ihren Entscheidungen. Das klingt nach einem Ansatz, der strategisches Gameplay mit erzählerischen Elementen verbinden könnte.

Action trifft auf Strategie – mit Fokus auf Emotion

Capcom selbst beschreibt das Projekt als „Action-Adventure mit emotionaler Story in einer dystopischen Zukunft“. Konkrete Gameplay-Elemente bleiben zwar weiter unklar, aber laut dem neuen Trailer scheint der Fokus auf einer Mischung aus Erkundung, Kampf und taktischem Zusammenspiel zu liegen. Ob hier tatsächlich zwei Spielcharaktere mit unterschiedlichem Fokus (z. B. Nahkampf und Strategie) zum Einsatz kommen, bleibt Spekulation.

Technisch will Pragmata die Möglichkeiten moderner Hardware ausschöpfen – was das konkret bedeutet, wurde bisher nicht weiter ausgeführt. PS5 Pro User dürfen sich aber schon einmal die Finger reiben. Der neue Trailer zeigt jedoch eine beeindruckend stilisierte Mondumgebung mit klaren Sci-Fi-Anleihen. Capcom sieht in Pragmata eine langfristige Kernmarke, ähnlich wie bei Resident Evil oder Monster Hunter.

Was haltet ihr von Capcoms Ansatz mit Pragmata? Diskutiert gerne in den Kommentaren!